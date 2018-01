Torvizcón celebra a lo grande la quinta edición de los premios 'Viña de Oro' 03:13 El exjugador de baloncesto Fernando Romay y el actor Daniel Lundh fueron algunos de los galardonados RAFAEL VÍLCHEZ Sábado, 20 enero 2018, 11:38

Coincidiendo con las fiestas patronales en honor a San Antón (19, 20 y 21 de enero) el Ayuntamiento de Torvizcón en su quinta edición ha concedido los premios ‘Viña de Oro’ a la cantaora Estrella Morente; al exjugador de baloncesto Fernando Romay; al periodista y presentador de Canal Sur Rafael Cremades; a la actriz María Garralón; a la cantante María Carrasco; al actor Daniel Lundh; a la actriz y cantante Anna Moliner; al doctor Manuel Hidalgo y a las Bodegas Cuatro Vientos de Murtas. Rafael Cremades no pudo asistir por tener gripe. También, y a última hora, Estrella Morente, no pudo asistir al tener conocimiento que había enfermado un familiar.

Los encargados de entregar los premios fueron: el alcalde de Torvizcón, Juan David Moreno; el director general de Infraestructuras de la Junta de Andalucía, Jesús Huertas; la directora de Puertos de Andalucía, Mariela Fernández; el delegado de Fomento y Vivienda, José Antonio Martín; la vicepresidenta tercera de la Diputación, María Ángeles Blanco; la diputada provincial de Igualdad y Juventud, Irene Justo; la comisión de fiestas y la corporación municipal. El cantante lebrijano Cristian Coto asistió a este encuentro para cantar una bella canción. Los presentadores de la gala fueron, entre otros, Celia Rodríguez, Encarni Cañadas y Adrián Morón.

Las estatuillas doradas y compuestas por un racimo de uvas en el que reposa un lagar y dos pisadores fueron realizadas por el escultor José Vera. Muchísimas personas asistieron a la entrega de los premios. El teniente adjunto de la compañía de la Guardia Civil con sede en Órgiva y destacado en Ugíjar, José Miguel Romacho; el comandante puesto del cuartel de la Guardia Civil de Torvizcón, Dionisio Prados, y varios alcaldes y ediles de la Alpujarra también estuvieron a este encuentro. Después, y entre otras muchas cosas, tuvo lugar el encendido de los 29 chiscos (hogueras) distribuidas por todo el pueblo y la degustación de productos del cerdo a la brasa regados con vino del terruño. El dispositivo preventivo y sanitario corrió a cargo de la Guardia Civil, Cruz Roja y Protección Civil de Vegas Genil y Las Gabias.

Fernando Romay indicó a IDEAL que es la primera vez que visita tierra alpujarreña. “A mi me ha parecido esta zona una explosión de naturaleza tremenda y con buena gente por todos lados. A un servidor le ha encantado la comida que me han ofrecido. Yo como una vez al día: desde que me levanto hasta que me acuesto estoy comiendo. Entonces, como me gusta tanto comer, me ha encantado todo lo que me han puesto en Torvizcón y en un complejo turístico de Órgiva. También, me han hablado muy bien del aceite de esta zona, de esa aceituna menuda que hay por aquí, y quiero probarlo y junto a otras viandas pienso ponerme hasta arriba,” terminó diciendo este gran hombre de estatura y también de corazón.