El PSOE de Granada reclama «pensiones dignas» en el medio rural y soluciones a la brecha de género Lanjarón celebra un acto público con la diputada en el Congreso Elvira Ramón Sábado, 21 abril 2018

El PSOE de Lanjarón (Granada) ha organizado un acto público con la diputada socialista en el Congreso Elvira Ramón, en el que han puesto de manifiesto «el castigo continuo del PP al mundo rural, y en especial a las mujeres», y ha reclamado «pensiones dignas» y soluciones a la brecha de género.

El secretario general del PSOE de Lanjarón, Raúl Ruiz, ha manifestado «la preocupación e incertidumbre que está generando el debate de las pensiones y la sostenibilidad del sistema en el pueblo más longevo de toda Europa, donde la pensión media es un casi un 19 por ciento menor que la media en España, cuyo importe es de 932,3 euros mensuales, y la de las mujeres un 34 por ciento menor», y ha alertado de que «la brecha de género en el mundo rural se acentúa, pues son muchas mujeres las que no tienen ningún tipo de pensión».

Por eso, el socialista ha denunciado la «situación desigual a la que se ven abocados los pensionistas del mundo rural tras toda una vida de duro trabajo», y en especial las mujeres, por lo que «es de justicia apoyar sus reivindicaciones contra la subida del 0,25 por ciento, mientras el IPC sube cuatro veces más», ha agregado, según informa el PSOE en una nota.

«La lucha por las pensiones dignas debe preocupar también a los trabajadores y trabajadoras de hoy y del futuro, y en especial a los jóvenes, pues el sistema es sostenible si los gobiernos lo hacen sostenible», ha dicho, indicando que «la derecha quiere infundir miedo para que nos hagamos planes de pensiones privados, porque nunca han creído en lo público».

Ruiz ha subrayado que «los mayores de Lanjarón han trabajado mucho y muy duro, y en los últimos siete años han perdido mucho poder adquisitivo», y ha puesto de ejemplo la residencia privada que se está promocionando, ya que, según ha explicado, «si la residencia tiene un coste de 1.500 euros por persona y la media de las pensiones de Lanjarón no llega a los 800 euros, y muchas mujeres no tienen ningún tipo de pensión, la mayoría de los mayores de Lanjarón no tendrán acceso a esta infraestructura privada realizada en terrenos públicos».

Mujeres rurales

Por su parte, la diputada Elvira Ramón ha lamentado que «las pensiones más bajas de España se encuentran en el medio rural, pese a una vida de trabajo duro y mal remunerado», y ha incidido en que las mujeres rurales «son especialmente discriminadas no solo con las subidas pírricas de pensiones muy bajas, sino con los recortes de servicios públicos, el copago farmacéutico o las ayudas a la dependencia». «Políticas que está llevando a cabo del PP en el Gobierno y que están perjudicando gravemente a los habitantes del medio rural», ha apostillado.

Así, Ramón ha reivindicado que «el PSOE quiere unas pensiones mejores para siempre, con un sistema sostenible para lo que hemos planteado medidas concretas y factibles». «Es insultante la subida del 0,25 por ciento que vuelve a empobrecer a la mayoría de pensionistas de este país», ha señalado, aclarando que «hay que volver al Pacto de Toledo y volver a vincular la actualización mínima de las pensiones al IPC».

Elvira Ramón también ha recordado al Gobierno de Rajoy el «doble castigo» al que, en su opinión, está sometiendo a «las mujeres rurales», y le ha exigido que «ponga sobre la mesa medidas para combatir la brecha de género en pensiones». «Si no lo hacen, al menos deben de dejar de vetar las propuestas que las demás fuerzas proponemos en el Congreso para su debate», ha demandado.

La socialista ha invitado a Rajoy a conocer de primera mano «la realidad de las mujeres en la provincia de Granada, y de las pensionistas de los 172 municipios, la mayoría pequeños, y ha achacado a la reforma laboral »la precarización y empobrecimiento a los trabajadores en este país, hombres y mujeres«.

La diputada ha denunciado que el Gobierno del PP «ha congelado las subidas de la pensión de nuestras viudas durante seis años», y ha enumerado que «son mujeres el 91 por ciento de los perceptores de pensiones de viudedad, son mujeres el 66 por ciento de los perceptores de las pensiones no contributivas, son inferiores a 700 euros el 72 por ciento de las pensiones de jubilación que perciben las mujeres».

Elvira Ramón ha lamentado que, «una vez más, todas las medidas del PP, además de perjudicar en general a todo el colectivo de pensionistas, a toda la sociedad, a quien más perjudica es, fundamentalmente, a las mujeres».