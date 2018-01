El PSOE denuncia que el PP compró un tránsfuga para mantener la Alcaldía de Albuñuelas Según Olga Manzano, el PP ha comprado a esta concejal en una maniobra para mantener el Gobierno local EFE GRANADA Martes, 30 enero 2018, 14:27

El PSOE ha denunciado que el PP ha comprado a una tránsfuga en el Ayuntamiento de Albuñuelas para asegurarse el gobierno local y recurrirá judicialmente el acuerdo plenario que fija una remuneración para esta edil, antes socialista, y que en septiembre hizo fracasar una moción de censura.

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Granada, Olga Manzano, ha anunciado que recurrirá por la vía contencioso administrativa el acuerdo plenario que fija en 1.200 euros mensuales la remuneración para una concejal tránsfuga.

Según la socialista, el PP ha comprado a esta concejal en una maniobra para mantener el Gobierno local y ha recordado que dicha edil provocó que el pasado mes de septiembre no prosperara una moción de censura presentada por PSOE e IU en el municipio.

Manzano ha recordado que la moción no salió adelante debido a que esta concejala, que formaba parte de la candidatura socialista, no se presentó en el pleno alegando motivos de salud y ha dicho entender ahora las "verdaderas razones" por las que no estuvo presente y por las que pasó a formar parte del grupo no adscritos.

La secretaria de Política Municipal del PSOE ha trasladado su sospecha de que todo este proceder estuviera perfectamente diseñado por la dirección provincial del PP, a la que ha acusado de saltarse la Ley Local de Régimen Local y contradecir distintas disposiciones del Reglamento de Ordenación y Funcionamiento.

El PSOE también ha acusado al PP y a su presidente provincial, Sebastián Pérez, de incumplir el Pacto Antitransfuguismo y la jurisprudencia al respecto, que establece que los concejales no adscritos, como es el caso de esta concejal, no pueden obtener derechos políticos o económicos superiores a los que tenían antes de abandonar la agrupación original.

"Estamos ante el peor PP de Granada, a quien no le importa abrazar a tránsfugas ni comprar voluntades políticas", ha subrayado Manzano.