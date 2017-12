El peso de los 117.781 electores granadinos en Cataluña decidirá hasta tres escaños el 21-D Caseta de la Asamblea Catalana de la Feria de Abril que se celebra en el recinto del Fórum de Barcelona. / EFE Emigrantes de Granada lamentan el clima de confrontación social que ha llegado hasta las familias JORGE PASTOR Granada Jueves, 21 diciembre 2017, 12:26

Tumbado el 'procés' a golpe de artículo 155 de la Constitución Española -una de las terminaciones más demanda por los granadinos, por cierto, para el sorteo del Gordo-, Cataluña acapara nuevamente la actualidad informativa. En España y singularmente en provincias como Granada, unida con aquella comunidad por la inmigración y los lazos de la sangre. Este 21-D están llamados a las urnas 5,5 millones de ciudadanos. De todos ellos, 117.781 nacieron aquí, en Granada. Muchos de ellos hicieron las maletas en los años sesenta y setenta del siglo pasado, cuando aquí no había nada o casi nada -si acaso los jornales del campo- y allí florecía la industria y el comercio, y otros en una época mucho más reciente, en esos ocho años eternos de crisis de los que, en teoría, ya estamos saliendo. A todos ellos habría que sumar hijos y nietos de los primeros granadinos que echaron raíces en Cataluña y que, en mayor o menor medida, siguen vinculados a la tierra de sus padres y abuelos.

Tanto en la tortuosa etapa del 'procés' como en la campaña electoral se ha hablado mucho sobre la relevancia del voto de los no nacidos en Cataluña y su determinación sobre los dos grandes bloques en liza, básicamente los que quieren quedarse en España, por una parte, y los que no quieren, por la otra. Resulta extraordinariamente significativo que los tres principales partidos constitucionalistas, Ciudadanos, con opciones reales de ser la formación más votada el 21-D según las encuestas publicadas por los medios de comunicación, el Partido Socialista de Cataluña y el Partido Popular hayan programado actos en instituciones como la Casa de Granada en Barcelona, y que no lo hayan hecho ni Esquerra Republicana de Catalunya, ni Junts per Catalunya, ni la Candidatura de Unidad Popular (CUP). Tampoco Podemos, pese a que el distrito de San Andreu, donde está la Casa de Granada en Barcelona, es eminentemente obrero, el estrato donde los morados tienen su principal granero de apoyos electorales.

Las últimas autonómicas

Según los resultados de las últimas autonómicas, un escaño en el Parlament se cotizaba en 48.00 sufragios en la circunscripción de Barcelona, 30.000 en las de Tarragona y Girona y 20.000 en la de Lleida. Es decir, los cerca de 118.000 naturales de Granada que figuran en el censo de Cataluña podrían decidir entre dos y tres de los 135 parlamentarios que se sentarán en la cámara catalana a partir del viernes, cuando finalice el recuento y comience el proceso de conformación de la decimosegunda legislatura en Cataluña.

El presidente de la Casa de Granada en Barcelona, Atanasio Sánchez, comenta que la numerosa colonia granadina en Barcelona vive estos días previos con «expectación e ilusión». Expectación por la trascendencia de la jornada electoral e ilusión porque, según las previsiones, se espera una participación muy alta que «puede marcar un punto de inflexión» y constatar, bajo su punto de vista, que la supuesta mayoría que quiere romper con el Estado no es tal. En este sentido, valora la importancia que tuvieron las últimas manifestaciones convocadas por entidades como Sociedad Civil Catalana y las decenas de miles de personas que se echaron a la calle para reivindicar, básicamente, que Cataluña siga siendo España. «Se puede avanzar en la Constitución y en el marco legal, llevando a cabo las modificaciones que se consideren oportunas», dice.

Atanasio Sánchez considera que ahora mismo la dicotomía social no se establece entre emigrantes y oriundos, sino entre independentistas y no independentistas. «Yo no me he sentido intimidado en mi entorno por el hecho de ser de Granada, pero ahora sí te señalan si no comulgas con los separatistas», asegura. Una división de opiniones que, según Atanasio, está llevando el enfrentamiento a las familias y a los grupos de amigos. «Estoy expectante a ver qué pasa en la cena de navidad», bromea Atanasio. «El ambiente en la Casa de Granada es que todo el mundo se pronunciará el 21-D».

El informe 'Andaluces en el exterior', que actualiza el Instituto de Estadística de Andalucía (IEA) con una periodicidad anual, aporta unas cuantas cifras concluyentes sobre esa relación entre Granada y Cataluña. Y es que, según los datos que maneja el IEA, en estos momentos hay 118.145 nacidos en Granada que están domiciliados en Cataluña. La inmensa mayoría, desde los años de las grandes migraciones. Después ya aparece Jaén, con 110.922 residentes en Cataluña. Y a continuación Sevilla (83.082), Almería (58.120), Málaga (54.399), Cádiz (37.204) y Huelva (21.905). Magnitudes que posiblemente habría que multiplicar por dos si contabilizáramos las segundas y terceras generaciones. Los hijos y los nietos de los que un día se fueron, muchos de ellos ahora jubilados, y que siguen manteniendo una vinculación más o menos intensa con la tierra de sus antepasados. Localidades como Jérez del Marquesado multiplican su población por cinco durante la segunda quincena de agosto gracias al retorno de todos estos emigrantes.

Con acento de 'Graná'

Y es que hasta catorce localidades de Granada suman más oriundos habitando en Cataluña que vecinos empadronados en sus propios ayuntamientos. Es el caso de Jérez. Según las estadísticas facilitadas por el IEA, esta población cuenta 1.009 habitantes. En Cataluña, sin embargo, hay una colonia de 1.138 jerezanos. Lo mismo sucede con Gor, Gorafe, Dehesas de Guadix, Alamedilla, Alicún de Ortega, Bérchules, Busquístar, Cástaras, Juviles, Lobras, Lugros, Pedro Martínez y Villanueva de las Torres. Si regresaran todos los que hicieron las maletas, multiplicarían su población por dos e incluso por tres. En cualquier caso, los tres municipios con más emigrantes en Cataluña son Granada (16.156), Guadix (6.365) y Baza (4.768). Las comarcas donde este movimiento migratorio es más evidente son Guadix y Marquesado, Baza y la Alpujarra. En el otro lado del fiel de la balanza se sitúan la Costa y el Área Metropolitana de Granada, los dos principales polos de desarrollo provincial (antes y ahora). Respecto a las ciudades receptoras, Barcelona se lleva la palma. Hay distritos, como el de San Andreu, donde hay empadronados casi cuatro mil granadinos. La mayoría se instalaron en el cinturón de la ciudad condal. En Gavà, por ejemplo, hay 1.336, según los datos facilitados por el consistorio.