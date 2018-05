«He hecho muchos partos, el otro día un crío me dijo: 'Dice mi madre que usted me parió'» El exconcejal de la capital granadina, en traje de faena. / TORCUATO FANDILA Entrevista a Jesús Valenzuela, enfermero de urgencias y expolítico | «El servicio empezó con un médico, un enfermero un celador y nuestros coches particulares» CARLOS MORÁN GRANADA Domingo, 27 mayo 2018, 02:28

En su condición de enfermero de urgencias, Jesús Valenzuela (Jérez del Marquesado, 1953) ha ayudado a traer al mundo a varias decenas de criaturas. «¡Ufff! He hecho muchos partos, sí. El otro día me vio un crío y me dijo: 'Mi madre dice que usted me parió a mí', ja, ja, ja», relata con alborozo.

Jesús también ha contribuido a evitar que otro buen número de seres humanos se fueran al otro barrio. El pasado 25 de enero, sin ir más lejos, Jesús iba a entrar a su casa de Granada -su puesto de trabajo está en Guadix- y se topó con un joven que tenía una herida de bala muy fea que le había agujereado la arteria femoral. Se estaba desangrando. Con la ayuda de varias personas, Jesús frenó la hemorragia con un torniquete. «Había gente que decía que quizá habría que aflojarlo, pero es que no me importaba que perdiera la pierna, lo que no quería es que perdiera la vida.», indica. Es una lección que deben aprender los que aspiran a ser sanitarios de emergencias: en ocasiones, hay que elegir el mal menor.

Lo mismo pasa en la política, la otra 'profesión' de Jesús, un histórico del andalucismo. Su etapa más recordada y mayor notoriedad fue la de 'superconcejal' en el tripartito que llevó las riendas capital granadina entre 1999 y 2003. Aquel gobierno fue muy criticado, sobre todo, por el PP, que fue quien se hizo con la alcaldía después. Empezaba la era José Torres Hurtado, que acabó en naufragio. Pero Jesús no se alegra de las tribulaciones judiciales del exregidor. «Me da pena Pepe Torres Hurtado», dice.

En octubre se jubilará y se dedicará a cultivar un huerto. Mientras tanto, echa la vista atrás para recordar.

-El 25 de enero, se encontró con un herido de bala en la puerta de su casa...

-Así fue. Al acercarme a la cochera, vi que estaba el hombre tendido. Le hicimos un torniquete, luego fui corriendo al coche a por mi maletín y procuramos que no entrara en shock. Y ya llamé al 061.

-¿Y qué le decía el paciente?

-Él no decía nada... Lo que procuré es que no perdiera la consciencia y no sufriera un shock hipovolémico -que el organismo deje de funcionar por una pérdida masiva de sangre-, porque es muy complicado de recuperar. Y se salvó.... Si no le hubiéramos hecho el torniquete en la femoral se habría muerto. Había gente que decía que quizá habría que aflojarlo, pero es que no me importaba que perdiera la pierna, lo que no quería es que perdiera la vida.

-Supongo que no se topará con sucesos de este tipo habitualmente.

-Pues no creas...

-Cuente, cuente...

–Una vez estaba dando una rueda de prensa y Juan Ferreras –fotoperiodista granadino ya jubilado– se cayó y se quedo patitieso. Me tuve que tirar toda la noche con él en el 'Ruiz de Alda'. Le dio un jamacuco, un tema coronario...

Otra vez, iba caminando por una calle del centro de Granada y se me cayó delante un hombre infartado. Y lo saqué.

–¿A ver si va a ser que tiene usted un imán para estas cosas?

–Un imán no, lo que tengo es vocación. El hecho de haber sido enfermero en las Minas de Alquife y en las urgencias es diferente a estar en una consulta.

–Lleva más de treinta años ejerciendo como enfermero –además, de los siete que dedicó a la política–, ¿qué es lo más bonito que le ha ocurrido? ¿Ha colaborado en muchos partos, por ejemplo?

–En bastantes. Piensa que antes en no había hospitales ni en Baza ni en Guadix. Entonces, las parturientas tenían que venir a Granada. Pero si no se llegaba, los partos había que hacerlos. El otro día, me vio un crío y me dijo:'Mi madre dice que usted me parió a mí', ja, ja, ja. Teníamos muchos partos. Y rezábamos mucho, porque la autovía –entre Guadix y Granada– no estaba hecha. No dejábamos de rezar hasta que veíamos las luces de Granada desde Huétor Santillán. Para mí lo único que ha cambiado positivamente en la comarca ha sido la sanidad. Es que el servicio empezó con un médico, un enfermero, un celador y nuestros coches particulares.

–¿Y dónde daban a luz las mujeres si no daba tiempo a llegar a Granada?

–En la ambulancia o en el ambulatorio de Guadix. Ypara calentar la sala, echábamos alcohol y le prendíamos fuego para que las pobres parturientas no pasaran demasiado frío. Hacíamos de todo... Ya te puedes imaginar.

–¿Y qué es lo más dramático que ha tenido que afrontar?

–Las tragedias personales. Me acuerdo de una familia que venía de Mallorca y paró en un restaurante de Guadix para comer. En el restaurante había una cristalera que separaba el bar del comedor y uno de los niños de la familia, jugando, chocó con ella, se rompió y se le clavó un trozo de cristal en la aorta. Murió en el acto. Tenía cinco años. Eso me impactó mucho. Se siente mucha pena. Y mucha debilidad. Es que la vida es lo más importante. Cuando es gente mayor, te duele la pérdida, pero no te ves tan frustrado porque es el desarrollo de la propia naturaleza. Pero un niño...

–¿Qué cualidades hay que tener para ser enfermero de urgencias?

–Tiene que ser una persona resolutiva, segura y hacer equipo.

–Una curiosidad casi antropológica, ¿todavía se ponen inyecciones en el trasero?

–Claro, son las inyecciones intramusculares. Es verdad que se ponen menos que antes, porque hay medicación oral que es tan efectiva, o más, que las inyecciones. Pero a nosotros, antes, se nos conocía por poner inyecciones. Cuando me cruzaba con los niños en Alquife, me decían 'Jesús, que yo como', porque sus padres les decían que si no comían, yo les iba a pinchar, ja, ja, ja.

–¿Cuántos traseros habrá visto profesionalmente hablando?

–Yo qué sé, millones, ja, ja, ja.

–Usted es de los pocos políticos que ha vuelto a su trabajo, ¿qué recomienda a los que se aferran a los sillones?

–Que no se aferren. A mí no me costó nada desengancharme. Me sentí muy liberado. Es que me daban por todos los lados:los míos y los otros.

–¿Cómo describiría a los que no lo conocieron qué fue el tripartito de Granada?

–Para mí, fue una experiencia muy positiva. Yestoy muy orgulloso de mi legado. Todavía me saluda todo el mundo y hay taxistas que no me cobran la carrera. En deportes, arreglamos el Estadio Núñez Blanca que estaba destrozado, arreglamos las piscinas e hicimos instalaciones deportivas en prácticamente todos los barrios. Eso está ahí. Y en turismo, pusimos en marcha el bono turístico. Me ayudaron mucho el arzobispo Cañizares y Mateo Revilla, que era el director de la Alhambra.

–¿Y por qué fue tan criticado?

–Creo que fue una cosa de los medios y del buen trabajo del PP, que nos quemó. Se encargó de achicharrarnos.

–Pues luego al PP no le ha ido demasiado bien que digamos en el Ayuntamiento, ¿se alegra?

–No me alegro, me da pena. Me da mucha pena Pepe Torres Hurtado. Si hay todo lo que dicen... Pero la política no tiene que ser degradar tanto al enemigo, sino sumar. Yaquí todavía no hemos aprendido a sumar, solo a dividir.