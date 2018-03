Granada cierra el mejor febrero para el empleo desde 2009 F. RODRÍGUEZ Los nuevos contratos indefinidos que se firman en la provincia apenas llegan al 6% del total JUANJO CERERO Granada Viernes, 2 marzo 2018, 11:35

Granada cerró el mes de febrero con 86.722 personas inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), vulgo INEM. Son 1.311 más que en enero, lo que supone encadenar ya dos meses consecutivos de aumento del paro impulsados por el final de la campaña navideña y la temporada valle del turismo, que volverá a repuntar con la Semana Santa. Sin embargo, en una comparativa de mes de febrero sobre mes de febrero, el de 2018 fue el mejor para el empleo desde 2009, cuando empezaron ya a ser flagrantes los efectos de la crisis económica. Aquel año estaban inscritos al INEM 74.749 personas; en un solo año el dato aumentó hasta los 87.642, más que los registrados el pasado mes. De esta manera se encadenan cinco años consecutivos de bajada del paro en febrero, tomando como referencia el dato de año sobre año.

En lo que respecta a los sectores, una vez más volvió a destacar el sector servicios como el que registra mayor nivel de desempleo, seguido de la construcción, que aún tiene mucho camino que andar a pesar de los primeros signos de recuperación de la actividad, y el colectivo sin empleo anterior. En febrero, dos de cada tres granadinos inscritos en las oficinas del SEPE aseguró ocuparse en el sector terciario.

En lo que respecta a los nuevos contratos firmados en la provincia de Granada el mes pasado, y siempre según los datos proporcionados por el Ministerio de Empleo, se mantuvieron bastante parejos con respecto a los del año pasado. El paro descendió en doce meses un 3,7%, mientras que los contratos apenas se movieron un 0,1%. Esta bajada del paro mientras se mantiene el número de contratos firmados podría indicar un leve descenso de la temporalidad en el mercado laboral fuera de la temporada alta turística y de hostelería, cuando es previsible que este índice aumente.

Precarización

La relación entre el paro registrado y la firma de nuevos contratos en la última década muestra a las claras cuál ha sido el proceso de transformación que ha sufrido el mercado laboral granadino, similar al de la mayor parte de España. Entre 2011 y 2014, los años más graves de la crisis económicas y de las reformas laborales impulsadas por el Gobierno central, se produjo un importante proceso de precarización del empleo generado. Mientras el paro crecía de manera desbocada, duplicando su nivel en un margen de tres años, los nuevos contratos firmados apenas bajaron un 8%.

En febrero de 2018, solo el 5,8% de los nuevos contratos firmados en la provincia de Granada fue de tipo indefinido. Son un punto porcentual más que doce meses antes, aunque la cifra sigue estando muy lejos de ser idónea ni deseable. Por tomar como referencia un momento anterior al estallido de la burbuja inmobilaria, en 2007 nueve de cada cien contratos eran de este tipo. Y eso que España ya venía de una situación de alta temporalidad en el mercado antes de que se instalase la crisis económica.

Más afiliaciones a la Seguridad Social

En lo que respecta a los datos de afiliaciones medias en el mes a la Seguridad Social, que también hizo públicos el Ministerio de Empleo, se constata también un aumento en el nivel de empleo más o menos parejo con el de personas inscritas en el SEPE. Si el paro bajó un 3,7% con respecto al mismo del año pasado, las afiliaciones aumentaron un 2,7%.

También aquí se nota el alto índice de precariedad y temporalidad al que se enfrenta el mercado laboral granadino, así como el español. Si se analiza la relación entre los nuevos contratos firmados y las afiliaciones medias mensuales a la Seguridad Social, es posible comprobar que, de media, en febrero se produjeron 8 nuevas afiliaciones por cada contrato firmado, con un leve repunte sobre el dato de 2007.

Además, es posible constatar que, en términos porcentuales, los aumentos del paro durante los años peores de la crisis económica en España han sido muy superiores a las variaciones en las afiliaciones a la Seguridad Social, lo que apuntala esta idea.

El último peldaño

Aunque cada vez se vuelve más habitual que los datos de empleo, así como otros indicadores económicos, se vayan acercando cada vez más a los anteriores a la crisis, lo cierto es que el último peldaño que queda por subir es muy escarpado. Superar el nivel de 2009 se volverá, si todo sigue según los parámetros marcados y de acuerdo con las expectativas de crecimiento del Gobierno, habitual. El reto será superar los de 2008, por no mencionar los de 2007. Poniendo la situación en contexto, el número de granadinos inscritos en las oficinas del SEPE en febrero de 2008 era de 49.946, mientras que en diez años después son 86.772, o lo que es lo mismo, un 74% más. Este es el verdadero escollo para recuperar niveles de empleo significativos, y uno que no parece fácil de superar a corto plazo, ya que las caídas del paro, en lo que respecta a los meses de febrero, no han conseguido superar todavía cifras de un dígito. Hay camino por andar, y prisa por andarlo.