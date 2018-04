El padre del bebé que pareció en la planta de basura de Alhendín: «Me siento engañado y muy dolido porque han matado a mi hijo» Registro en el domicilio donde presuntamente nació y mataron al bebé. / Ramón L. Pérez Entrevista exclusiva con el padre biológico del bebé, acusado de encubrir a su pareja JOSÉ RAMÓN VILLALBA Sábado, 7 abril 2018, 00:50

El padre biológico del bebé asesinado y arrojado a la planta de basura de Alhendín tiene 26 años y suele trabajar de camarero. Ahora lleva unos pocos días en paro. Conoció a la madre de la víctima hace tres años y asegura que le dio distintas versiones sobre lo ocurrido, pero en ninguna aparecía la figura del abuelo y padre de la progenitora, ahora en prisión.

–¿Sabía desde el primer momento que ella estaba embarazada?

–Lo sabíamos yo, mi familia, su familia y la gente cercana a ella.

–¿Cuánto tiempo llevaba sin ver a su pareja antes de la pérdida del bebé?

–Hombre, yo siempre procuraba verla por los menos cada dos semanas. Los dos tenemos una hija en común y hacía por verla.

–Esta entrevista se hace por teléfono minutos después de conocerse el auto de prisión de Fátima y de su padre. ¿Sabe que han entrado en la cárcel los dos?

–¿Al padre lo han mandado a prisión? Y, ¿por qué?

–Ella lo ha acusado de matar al bebé. ¿No te dijo a ti nada sobre la autoría?

–A mí no, qué va. ¡Madre mía, qué fuerte! A mí me dio otras versiones, pero no me dijo nada del padre. Madre mía, mira que me lo imaginaba, ¡qué fuerte!

–A usted lo acusan de encubrirla a ella.

–A ver, yo sé que lo he hecho mal. Pero cómo me iba a imaginar que la persona de la que estás enamorado y con la que tengo una hija iba a hacer esto. Y después, yo veo el trato que tiene con mi hija y no podía pensar nada de lo que ha pasado. (Cambia de tema y se muestra impresionado por la entrada en prisión del abuelo del bebé). Así que ha sido el padre, ¡qué fuerte!

–Pero resulta muy difícil de creer que ella no le contara lo ocurrido.

–A mí me dio diferentes versiones, pero ninguna era la del padre. Yo estaba en Madrid trabajando, pero sabía que el parto iba a ser ya y me vine a Granada el mismo día que me dijo que había perdido el bebé. Lo tenía todo planeado para estar con ella el día del parto.Quedé con ella en el puente de Mondújar y me dio una de las versiones. Los dos estábamos hechos polvo y nos dedicamos a apoyarnos, yo la quería.

–¿Pero no le pedió los papeles de la defunción del bebé?

–Sí, pero me dijo que cuando fue al hospital porque había perdido al bebé rompió los papeles allí mismo por la rabia que le dio. Yo me lo creí todo porque la quería, porque tengo una hija con ella y no le di más importancia a los papeles.

–Sigo sin comprender cómo no actuó antes.

–Por todo lo que le he dicho antes. Además ella siempre me dijo que era un niño y no una niña, por eso cuando yo vi la noticia no le di importancia. El primer mes estuvimos animándonos, apoyándonos por lo que había pasado. No le di importancia a que no me enseñara el papel del registro de haber muerto el bebé.

«A mí me dio otras versiones, pero nunca me dijo que había sido el padre»

«Mi conciencia está muy tranquila, no tengo nada que esconder»

–¿Sabía que ella mendigaba?

–Ya no sé qué creer, porque me ha engañado mucho y me ha escondido muchas cosas.Yo sé que me llamaba desde distintos teléfonos móviles, pero no sé ni por qué lo hacía ni nada.

–¿Cuánto tiempo lleva con ella y cómo se conocieron?

–Yo llevaba con ella casi tres años y nos conocimos porque yo trabajaba en un bar de una prima suya en Talará. Yo la conozco bien y en tres años he visto cómo cambiaba las versiones de las cosas qué ocurrían, en ese tiempo hemos tenido separaciones por culpa de mentiras y su familia no paraba de agobiarme a mí.Me he tirado meses sin poder ver a mi hija y en dos días que llevo sin separarme de ella, he disfrutado más que nunca. Fátima era una chica de 1,50 muy tímida e inocente, pero fíjate cómo me la ha dado.

–¿Vivía con ella?

–Yo viví con ella y con su padre en la casa de Talará durante tres meses, antes de nacer mi hija. Pero me tuve que ir de allí, cansado de mantener a su padre. El único que trabajaba allí era yo y hacerlo por mi pareja me da igual, pero por los demás no. Acabé muy harto.He aguantado mucho.

–¿Pensaría en algún momento que no lo pudo hacer todo ella sola?

–Claro que sí, le he dado muchas vueltas a la cabeza. Han matado a mi hijo y lo han tirado a la basura. Eso duele mucho. Nunca imaginé que pudieran matar a mi hijo.

–¿Usted tiene su conciencia tranquila?

–Sí y he puesto todo a disposición de la Guardia Civil. Guardé todos los whatssap, les he dado mis claves de facebook para que puedan ver los mensajes, la Policía Nacional me dijo que si me prestaba a hacer una prueba de ADN y lo hice. Yo no tengo nada que esconder, me siento engañado y muy dolido porque han matado a mi hijo.

–¿Ha hablado con el padre de Fátima después de la pérdida del bebé?

–Cuando la llamaba a ella a casa y se ponía su padre lo único que hacía era gritarme, insultarme y amenazarme. Después me colgaba el teléfono.