Las obras en la macrozanja de Monachil se retomarán hoy, confirma la empresa Un vecino observa la zanja de más de cuatrocientos metros donde irá el colector de aguas fluviales. / JORGE PASTOR La paralización de los trabajos en el futuro colector de fluviales mantiene inhabilitado un carril del principal eje de tráfico del municipio JORGE PASTOR Granada Lunes, 21 mayo 2018, 02:09

Los trabajos comenzaron a finales de marzo. Avanzaban a un ritmo aceptable -de hecho el Ayuntamiento asegura que aún se están cumpliendo los plazos-. Pero el panorama cambió hace una semana, cuando de la noche a la mañana dejaron de verse por el tajo máquinas y operarios. Hablamos de la avenida de la Libertad de Monachil, la calle más transitada de este municipio metropolitano donde conductores, paseantes y vecinos conviven desde hace unas semanas con la construcción de la red de evacuación de aguas fluviales. Esto es, una macrozanja de 1,5 metros de profundidad y 400 metros de longitud cuyas obras han quedado en 'stand by' a la espera de que la empresa resuelva los problemas de aprovisionamiento e instalación de la tubería. Hasta entonces la avenida de la Libertad seguirá abierta en canal, no se podrá aparcar en ninguno de los dos sentidos, las cocheras seguirán inutilizadas, se producirán colapsos a la entrada y salida de los colegios y los cabreos irán 'in crescendo'.

Y es que lo que era una amplía vía con dos carriles en cada sentido -separados por una frondosa mediana- y cientos de plazas de estacionamientos a ambos lados, ha quedado reducida a una sola calzada en dos direcciones dividida por una línea amarilla pintada sobre el asfalto -hasta el jueves había conos-. Unas estrecheces que complican el acceso a equipamientos tan importantes como el CEIP Los Llanos, donde cuatrocientos críos cursan sus estudios de Infantil y Primaria, el centro de salud que presta servicio a los 7.700 habitantes de Monachil y donde también se localizan el polideportivo y parques infantiles.

«Obra justa de precio»

Pedro, gerente de Arvap Servicios Inmobiliarios, la constructora que se adjudicó la ejecución de este proyecto por un importe de 84.118 euros -la licitación salió por 88.752 euros-, reconoció el viernes que «la obra está bastante justa de precio», por lo que ha sido complicado encajar el coste de las conducciones, aproximadamente la mitad del presupuesto de esta actuación en la avenida de la Libertad, básica para evitar inundaciones cuando llueve con fuerza. «Ya lo hemos conseguido y el lunes (hoy) estaremos allí trabajando». «Los operarios limpiarán y prepararán el terreno después de las lluvias para, una vez que lleguen los tubos, el martes o el miércoles, conectar y enterrar, un proceso medianamente rápido», asegura Pedro, quien advierte de problemas sobrevenidos que obligarán a realizar un modificado que, según sus estimaciones, puede encarecer esta actuación un veinte por ciento.

En el tramo inferior hallaron piedra a cincuenta centímetros y en la superior tan sólo a veinticinco. «Ha habido que picar y esto ha supuesto una demora». ¿Qué pasa? Pues que aún queda por abrir cien metros más arriba y ahí es bastante probable que la roca esté a diez centímetros. En este punto conviene aclarar que esta obra, cuya finalización prevé Arvap para el 20 de julio, la promueve el Ayuntamiento con la financiación de la Diputación de Granada.

El Ayuntamiento de Monachil no oculta su preocupación. La avenida de la Libertad es un eje básico de comunicaciones. «Ahora mismo están cumpliendo con los plazos y no se puede actuar de ninguna manera», comenta el concejal de Urbanismo, Antonio Morales, quien sí muestra su malestar por que los avances no se están produciendo de la forma acordada: abrir, meter tubos, tapar y posteriormente realizar los imbornales. Esto permitiría, según Antonio Morales, abrir la avenida secuencialmente.