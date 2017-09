La nueva dirección del PP de Órgiva desea ‘conquistar’ el Ayuntamiento para crear riqueza y mejorar la calidad de vida de los vecinos Este partido político ha celebrado su primer consejo de dirección en su nueva sede local con la presencia de la diputada provincial por la Alpujarra Carmen Lidia Reyes RAFAEL VÍLCHEZ ÓRGIVA Viernes, 15 septiembre 2017, 19:21

El Partido Popular de Órgiva ha celebrado su primer consejo de dirección tras la renovación de sus cargos directivos. El acto ha estado dirigido por el flamante presidente local del PP, Ángel García Carpintero, y el portavoz municipal popular, Raúl Orellana. El PP aseguró que trabajará para ‘conquistar’ la presidencia del Ayuntamiento de Órgiva en las próximas elecciones municipales “para crear empleo para todos, sin distinciones, riqueza y mejorar la calidad de vida de los vecinos sean del partido político que sean. A todos y a todas las personas de Órgiva y sus anejos las escucharemos y atenderemos porque a ellos y a ellas nos debemos”, manifestó García Carpintero.

También, asistió al encuentro la diputada provincial del PP por la Alpujarra, Carmen Lidia Reyes, quien manifestó tras la reunión, en la nueva y céntrica sede local del PP, su satisfacción “porque el PP de Órgiva se encuentra una vez más en muy buenas manos, con una meta muy clara: mejorar la calidad de vida de los vecinos de Órgiva y llegar a gobernar el Ayuntamiento. Yo he podido constatar que no van a escatimar esfuerzos en ello y les he podido trasladar la disposición del PP provincial, con su presidente Sebastián Pérez a la cabeza para ayudarles constantemente en su empeño de mejorar Órgiva y sus ahora precarios servicios. En la reunión se han programado también, entre otras cosas, las actuaciones que el PP orgiveño va a llevar a cabo en los próximos meses”, terminó diciendo.