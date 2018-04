«Mi nieta es mala y una desagradecida que ha acusado a su padre sin tener ninguna culpa» Imagen del registro, el jueves, en Talará. / Ramón L. Pérez El testimonio de la abuela de la madre del bebé que apareció muerto en la planta de basura de Alhendín JOSÉ RAMÓN VILLALBA Viernes, 6 abril 2018, 01:50

IDEAL localizó ayer en Talará a la abuela de la madre biológica del bebé asesinado que apareció en la planta de basuras de Alhendín y, a su vez, madre del otro detenido. En sus declaraciones desacreditó a su nieta y apostó por la inocencia de su hijo en este caso. Los vínculos familiares no son demasiado objetivos en este tipo de casos.

«Mi nieta es mala y una desagradecida que ha acusado a su padre sin tener ninguna culpa. Eso no se hace a un hijo y, menos, decir que lo ha hecho su padre», confesó ayer en el interior de la vivienda donde duerme con su nieta y el bebé de ésta, en el municipio de Talará.

«Yo no me di cuenta en ningún momento y no nos dijo nunca nada de su embarazo», advierte la abuela de la joven. Una hermana de esta mujer octogenaria asegura que «en alguna ocasión le comentamos que parecía que estaba embarazada y ella lo negaba. (...) En el pueblo todos sabían que lo estaba aunque ella siempre decía lo contrario», explica. Durante los nueve meses de gestación no pisó ningún centro de salud ni hospital para controlar el embarazo.

«Esta niña (refiriéndose a la madre biológica) la mantengo yo en mi casa. Ella se iba y venía cuando le venía bien. La última vez estuvo dos o tres meses fuera». La joven de 23 años convivía con su padre en Talará (Valle de Lecrín), aunque las noches las pasaba desde el pasado mes de setiembre en casa de la abuela. El padre de vivía en otra vivienda dentro de la misma finca, donde supuestamente parió el bebé la joven.