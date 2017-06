La mujer de la cultura en Pinos Puente

Se llama Purificación Vaquero Sánchez. Aunque en Pinos Puente todo el mundo la conoce como Purita, la hija del gran humanista Benigno Vaquero. Purita, que cumplió setenta inviernos el pasado día 26 de diciembre, es sencillamente Purita. Mujer entrañable, querida y respetada allá por donde va. Una auténtica institución en Pinos Puente gracias a la ingente labor de promoción de la cultura que desarrolla a través de la Asociación Benigno Vaquero, de la que es presidenta de honor, y que convoca anualmente eventos de tanta relevancia como el certamen de poesía y relato corto, que en la edición de este año reconoció a José Moreno, Feliciano Ramos y María Mena.

Encarnita Agudo, a la que Purita siempre consideró como una hermana –realmente son primas–, la define como «todo corazón». «Lo da todo; no tiene un mal pensamiento hacia nadie; yo me he criado con ella y siempre ha sido así», asegura Encarnita. La infancia de Purita estuvo marcada por la enfermedad de su madre, a la que quería muchísimo, y por las enseñanzas de su padre, Benigno, a quien consideraba un ídolo. Sí, don Benigno, como dice Juan de Dios Villanueva, «amigo de los más brillantes literatos y pensadores españoles del pasado siglo». Gracias a don Benigno, conoció y aprendió a valorar la obra de Federico García Lorca y escritores como el dramaturgo granadino José Martín Recuerda, que visitaba con frecuencia el hogar de los Vaquero Sánchez en la calle Real. Allí, en el bajo de esta vivienda, regentó Purita durante más de veinte años la librería Aspa (Aprender Siempre para Amar) que heredó de sus padres.

Allí, en este establecimiento tan querido por los pineros, y que aún sigue abierto después de un traspaso, se desarrolla la ‘acción’ de la caroca que le dedicaron a Purita en el marco de las fiestas de agosto y que ella guarda con mucho cariño en su casa. La escena va de un cliente que entra en la Papelería Aspa con la intención de comprar algo y después de una larga y distendida charla con Purita, hablando sobre Pinos Puente, lo divino y lo humano, el buen hombre se preguntaba a qué había venido allí. Y es que Purita es una persona que gusta de la buena y distendida conversación.Una posición ante la vida, la de dialogar y escuchar, fundamentada en una confianza sin condiciones en los demás. «Siempre valora el trabajo de los demás», dice Encarnita. «Hace las cosas sin ninguna pretensión más allá de ayudar y apoyar a todo el mundo», recalca. Además del concurso literario, la Asociación Benigno Vaquero organiza charlas mensuales en un espacio que cede el Ayuntamiento y otro tipo de actividades como viajes a los bosques de la Alhambra o la Dobla de Oro.

Purita Vaquero, gran aficionada a la costura y amante de la música, en especial de la copla, «se hace niña con los niños», como refiere Adela Zagra, amiga de Purita y compañera en la Asociación Benigno Vaquero. «A todos los hijos de sus amigos y familiares les regala un diario IDEAL de la fecha en la que nacen para que cuando sean mayores tengan constancia de lo que sucedió ese día», explica Adela, quien insiste en la enorme impronta que dejó en ella su padre, don Benigno: «Ella mantiene viva su memoria». Y también comparte con él y con sus dos hermanos –uno vive en Salamanca y el otro en Pinos Puente– su amor por la enseñanza. Los tres son docentes.

«Purita es muy sencilla;a veces te enteras de las cosas que hace por casualidad. Es como una hormiguita», resume Adela.