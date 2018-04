Muere el 'abuelo' de Cádiar a los 100 años de edad Rafael Vílchez Cádiar pierde al hombre más longevo del pueblo, Cristóbal Santiago López, nacido el 14 de marzo de 1918 RAFAEL VÍLCHEZ CÁDIAR Jueves, 5 abril 2018, 15:05

El municipio alpujarreño de Cádiar ha perdido al hombre más longevo, Cristóbal Santiago López, nacido el 14 de marzo de 1918. Cristóbal mostraba hasta hace poco tiempo una lucidez envidiable, de hierro, y no perdonaba una partida de dominó todos los días y que casi siempre solía ganar cuando jugaba con sus amigos en el salón del casino de Cádiar. Cristóbal (viudo de María García) residía con su única hija María Dolores, que nació en el Valle de Hebrón, en el Hospital Militar del Generalísimo Franco al pertenecer su progenitor al cuerpo de la Guardia Civil.

Cristóbal fue uno de los ocho hijos e hijas que tuvieron sus padres Cristóbal y María. Cristóbal aprendíó a leer y a escribir en la escuela. Después trabajó en el campo. A la edad de 18 años estalló la Guerra Civil y Cristóbal marchó con su familia, primero a Órgiva y después a Granada capital. «Nos marchamos porque Cádiar fue tomada por los republicanos y mi padre, como fue teniente de alcalde de otro partido político, si lo cogen lo habrían matado los de izquierdas», aseguraba el pasado año.

Cristóbal participó en la Guerra Civil como voluntario en la zona nacional y pasó por varios lugares de España, siendo su primer destino Logroño. Allí dio clases de instrucción a otros soldados y como recompensa le concedieron sus jefes un galón de cabo. Después, marchó a Teruel, Zaragoza, Huesca… y lo condecoraron en 'Morteros del 81' por participar en las cruentas batallas de Huesca y Teruel donde murió mucha gente y él enfermó de bronquitis. También estuvo destinado en la Academia Militar de Zaragoza y en Madrid.

Terminada la contienda, y estando Cristóbal en Toledo, se presentó para ingresar en la Guardia Civil. Y como aprobó lo asignaron a la academia de Almería, siendo su primer destino el municipio almeriense de Gérgal. En este lugar se hizo mecanógrafo en una academia y gracias a ello le tocó estar trabajando siempre en oficinas de la Benemérita con una máquina de escribir. Cristóbal también estuvo destinado en Almuñécar con el teniente Prieto (que llegó llegaría a general), y después en Algeciras y Cataluña.

En 1968 Cristóbal Santiago López, que era muy católico, se jubiló y regresó con su familia a Cádiar. En su tierra se dedicó a realizar algunas labores en el campo, como, y por ejemplo, plantar almendros en su finca. También, cultivó un viñedo hasta hace varios lustros. «Ahora –decía hace unos meses a este periódico- paso los días leyendo el periódico IDEAL que nunca falta en mi casa, comiendo de todo aunque lo que más me gusta es la sopa de fideos, dando paseos, y, entre otras cosas, jugando al ajedrez en el casino para ganarle las partidas, casi siempre a mis amigos: Paco Ocaña (el 'eterno' juez de paz), Paco García Valdearenas (profesor, escritor e investigador), Salvador García, Pepe Vílchez y otras personas. Eso sí, a mi me gusta jugar de ocho a diez de la noche con el juez de paz Paco Ocaña porque es muy pacifico y le gano casi siempre. También, cuando me acerco una temporada a La Chana con mi hija (profesora y soltera) suelo jugar y ganar muchas partidas a mis otros amigos».

Cristóbal Santiago fue homenajeado por la Guardia Civil en Granada capital, Órgiva y Cádiar. En 1936, Cristóbal Santiago recibió un diploma de la comandancia de la Guardia Civil de Málaga por ser el mejor tirador anual con arma larga. En 2017 Cristóbal estuvo presente en el homenaje que el Ayuntamiento de Cádiar tributó a los agentes destacados en el puesto de este precioso e histórico pueblo, condecorándolos con la Medalla al Mérito Civil. Cristóbal recibió también en este emotivo acto un obsequio y la felicitación del subdelegado del Gobierno Central en Granada, Francisco Fuentes, y del alcalde de Cádiar, José Javier Martín Cañizares. Descanse en paz.