Cae 30 metros por un barranco de Yegen cuando estaba buscando espárragos El hombre se despeñó por una pared de unos 15 metros de altura y luego resbaló por el barranco otros 15 metros R. I. GRANADA Lunes, 23 abril 2018, 14:26

La Guardia Civil, Bomberos de Cádiar, servicios médicos de Ugíjar y familiares han participado en el dispositivo de rescate de un vecino de Yegen, un hombre de 63 años de edad, que se despeñó por un cortado de unos 15 metros de altura y luego resbaló otros 15 metros más por el barranco cuando buscaba espárragos.

Fue el hermano del accidentado el que dio la voz de alarma al comprobar que este no había regresado a su casa. Al sospechar que hubiera podido sufrir un accidente salió junto con un vecino a buscarlo. Se dirigieron hasta su finca de olivos, donde creía poder encontrarlo; pero no estaba allí y comenzaron a llamarlo a gritos. En un barranco cercano y a lo lejos lo escucharon finalmente pedir ayuda, pero como el terreno es muy escarpado y de noche, no pudieron llegar hasta él, por lo que decidieron pedir ayuda.

Para poder pedir auxilio tuvo que buscar un lugar donde hubiera cobertura telefónica. Eran aproximadamente las 22:00 horas cuando llamó a la Guardia Civil y solicitó ayuda para poder rescatar a su hermano.

La Guardia Civil envió a las patrullas de Ugíjar y Murtas a la localidad de Yegen. Allí se encontraron con el hermano y el vecino del accidentado, con una dotación de Bomberos de Cádiar y con los servicios médicos que se habían desplazado desde Ugíjar.

El hermano condujo el dispositivo de rescate hasta el lugar más cercano al herido, a unos 400 metros de distancia. A partir de ahí los guardias civiles y los bomberos cargaron con una camilla a pie campo a través, y tras sortear un río, piedras, matorrales y zarzales, iluminados solo por linternas, llegaron hasta el herido. El médico comprobó que al parecer podía sufrir varias fracturas en la pierna derecha; estabilizó e inmovilizó al herido, lo cargaron después en la camilla y los guardias civiles y los bomberos fueron relevándose en el transporte hasta llegar donde se encontraba la ambulancia.

El herido fue evacuado a las 2:30 horas del día 23 de abril hasta el hospital de la localidad almeriense de El Ejido con heridas de carácter reservado.