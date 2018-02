"Vosotros a lo vuestro y Santa Fe camino del infierno" Las velas iluminaron de esperanza la Plaza de España de Santa Fe. / RAMÓN L. PÉREZ Los jóvenes santaferinos llenan la Plaza de España para protestar contra las drogas y la violencia y recordar al fallecido Migue JAVIER F. BARRERA Granada Martes, 13 febrero 2018, 21:06

"Vosotros a lo vuestro y Santa Fe camino del infierno. DEP Migue. No te olvidamos". Son solamente quince palabras escritas en una pancarta blanca pero tienen el poder de sacar los colores a todas las administraciones que tienen ámbito en la centenaria Santa Fe. Es el grito de una juventud santaferina que no quiere drogas, que no quiere violencia, que quiere paz y que quiere seguridad.

No están solos. La asociación 'Santa Fe es joven' ha convocado este martes a las siete y media de la tarde a toda la localidad para sentir su apoyo. Han respondido. La Plaza de españa se ha llenado de luz y de lágrimas, de velas y de pañuelos. De abrazos y de compromiso. Ha sido el espectáculo del pueblo en la calle que pide seguridad y justicia, que quiere despedir al amigo que ha fallecido en una circunstancia trágica.

Los hechos trágicos

Todo arranca la semana pasada cuando Migue, un joven de 24 años falleció el miércoles de un disparo en el abdomen cerca del parque de la avenida de América de este municipio. El presunto autor del homicidio fue detenido al día siguiente por la Guardia Civil en el domicilio de sus padres de esta localidad. La asociación 'Santa Fe es Joven' organizó este martes por la tarde noche una concentración en la Plaza de España para protestar contra la violencia y la droga.

La concentración ha contado con la presencia de todos los grupos municipales representados en el Ayuntamiento de Santa Fe encabezados por el gobierno local para respaldar la movilización de los ciudadanos, que no han querido quedar impasibles ante los hechos del pasado miércoles.

«Somos un grupo de jóvenes y queremos transmitir nuestra disconformidad con la situación insostenible de droga y violencia que vivimos en el pueblo. Gritamos basta y exigimos a las autoridades que recojan el mensaje», según explicaronn los organizadores en un comunicado.