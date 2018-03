Más de mil litros en dos días

Los más de treinta pluviómetros que ayuntamientos, administración autonómica y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tienen instalados en diversos puntos de Granada registraban ayer más de mil litros por metro cuadrado de precipitaciones acumuladas en 48 horas. Es el saldo del temporal que encharca las calles y carreteras de la provincia. De acuerdo con los datos proporcionados por estas entidades, es la Costa Tropical la que se lleva la peor parte -o la mejor, según quien lo mire-. Los dos medidores que más actividad mostraron, con más de cien litros por metro cuadrado desde el pasado jueves, son los de La Herradura, con 115, y Salobreña (103).

También fueron significativas las lluvias en diversos puntos de la Alpujarra granadina. El pluviómetro que la Aemet tiene instalado en Lanjarón contabilizó 96 litros por metro cuadrado entre el jueves y el viernes. También se superaron los 80 en los que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta tiene instalados en el río Trevélez y la localidad de Capileira. Por el lado contrario, la comarca de Baza y el marquesado fueron los puntos donde, según los datos de estos pluviómetros, tuvo menos incidencia el temporal de lluvias que ha traído el comienzo del mes de marzo. En la localidad bastetana, por ejemplo, las precipitaciones fueron de 14 litros por metro cuadrado, igual que en Puebla de Don Fadrique. Menos de diez litros se registraron en Jérez del Marquesado. En conjunto, el promedio de precipitaciones que han recogido los más de treinta pluviómetros cuyos datos ha analizado IDEAL desde el pasado jueves se encuentra en torno a los 50 litros por metro cuadrado.

01:00 Vídeo. Este era el estado de río Seco. / DANIEL OLIVARES

79 incidencias

Las fuertes precipitaciones de ayer provocaron un total 79 incidencias en toda la provincia; en especial en la Costa, donde se registraron inundaciones. La intensa lluvia de estos días ha dejado al descubierto los eternos problemas de este tipo que padece el litoral granadino y que no se van por más remedio que se les ponga. Ayer fue Salobreña la que se llevó la peor parte. Su zona baja se convirtió en una peligrosa piscina, y en redes sociales hubo rumores de que habían llamado a los padres para sacar a los niños de los centros educativos que hay en la Pontanilla. Por la rotonda de entrada al pueblo era prácticamente imposible circular, y los Bomberos y operarios de Aguas y Servicios se encargaron de abrir las alcantarillas para intentar desaguar una zona en la que, a pesar de las obras que se hicieron para que no se inundara, no aguantó la lluvia intensa por falta de capacidad para absorberla.

En Almuñécar, el cauce del río Seco iba ayer cargado de agua, y los bomberos tuvieron que rescatar a un conductor cuando intentaba cruzar con una furgoneta que quedó atrapada. Según informó el Ayuntamiento, los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde, cuando una llamada alertó a la Policía Local. El hombre había intentado cruzar el cauce con su furgoneta cuando transitaba entre el barrio El Moruno y el centro urbano. El conductor fue rescatado por los bomberos con ayuda de una escalera, y la furgoneta fue retirada por una grúa de asistencia en carretera.

La importante cantidad de agua caída provocó algunas incidencias en la vía pública, zonas bajas y cocheras que se anegaron, donde los bomberos de Almuñécar estuvieron actuando. Se cortó por desprendimientos el vial de acceso a la urbanización Cotobro desde la playa; también San Cristóbal, por la acumulación de agua en la calzada.

En Motril se desbordó el Camino del Pelaíllo -un problema histórico-, y al tiempo se estuvieron vigilando los canales laterales de la carretera de la Celulosa, que se encontraban saturados de agua. Además, se tuvo que cortar la rambla de las Brujas, se actuó en un solar de Varadero y se estuvieron limpiando balcones y cornisas.

Desalojo en Órgiva

Granada capital recogió a lo largo de ayer viernes algo más de 35 litros por metro cuadrado, unas precipitaciones tan abundantes que provocaron que varias calles se anegaran, como ocurrió en la avenida Baden Powell y la avenida de Madrid. También se vieron afectados varios pasos subterráneos. En dos de ellos, ambos en la avenida Fernando de los Ríos, fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos. En el paso más cercano al Palacio de Congresos el sistema de seguridad alertaba a los conductores de que no se utilizase dicha vía.

00:47 Vídeo. Alfredo Aguilar

Hubo incidentes más graves en Órgiva o Pinos Genil. Las crecidas de los ríos en dichos municipios causaron que varias personas se quedasen aisladas. La comunidad residente en la zona de Los Cigarrones de Órgiva, formada de unas 60 o 70 personas, quedó incomunicada, según informaron desde el servicio de emergencias del 112. Finalmente, se desalojó a estas personas y desde el Ayuntamiento de Órgiva se les invitó a dirigirse al pabellón municipal. No obstante, muchos optaron por irse al pueblo y refugiarse en casa de algunos amigos y otros se quedaron en cortijos colindantes.