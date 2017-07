El libro 'Motes ó Apodos de Vélez de Benaudalla' triunfa en el pueblo y todavía se puede conseguir aportando un donativo a Caritas La autora, Carmen Padial Rivas, recopila ahora las palabras autóctonas de su tierra para plasmarlas en otro libro y sigan perdurando en el tiempo RAFAEL VÍLCHEZ Vélez de benaudalla Lunes, 10 julio 2017, 19:47

La inquietud por preservar los apodos del municipio de Vélez de Benaudalla y de recaudar fondos para Caritas con su trabajo fue el estímulo, hace unos años, de embarcarse la entrañable Carmen Padial Rivas en un proyecto: recopilar en un pequeño libro de 40 páginas, financiado por el Ayuntamiento y la Diputación provincial, parte del legado de la sociedad de esta localidad.

Según Carmen Padial “todo empezó casi de guasa en 2008 intentando hacer una canción de carnaval, la cual no se pudo llevar a cabo debido a su estructura muy difícil de cantar. Y por ese motivo la dejé aparcada como tal y decidí seguir recopilando motes por la insistencia de la gente de mi pueblo que me animaba y me lo pedían”, manifestó.

“Es evidente y normal que haya motes en mi librito que molesten a algunas personas y les pido disculpas ya que no es mi intención ofender en ningún caso. Yo quisiera que la gente viera en mi trabajo el punto de vista humano y con sentido del humor, ¡así los veo yo! Está claro que en mi librito no están todos los motes de Vélez de Benaudalla porque es imposible poder recordarlos todos, ni yo ni nadie, pero al menos han quedado recogidos muchos de ellos”, indicó Carmen Padial.

Carmen Padial Rivas ha trabajado mucho en su pueblo y en Barcelona para ayudar a su marido a sacar su familia adelante. Ella enviudó y ya está jubilada. A Carmen le encanta estar con sus seres queridos, escribir poesía y canciones para su comparsa de carnaval, tocar la guitarra, realizar viajes y practicar el senderismo dentro y fuera de su terruño.

El libro titulado ‘Motes ó Apodos de Vélez de Benaudalla’ se puede conseguir aportando un donativo para Caritas. Y según Carmen Padial “gracias a mi trabajo altruista ya le hemos podido entregar 775 euros procedentes de las donaciones al presidente local de Caritas’, Eduardo Moreno (el panadero). Quiero recordar que todavía quedan libros para los que deseen tenerlo. Ahora, yo dedico parte de mi tiempo a recopilar las palabras autóctonas de mi tierra para plasmarlas en otro libro, porque me lo piden también mucha gente de mi pueblo y a una servidora le encanta colaborar con mi querida tierra”, terminó diciendo.