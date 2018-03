Lanjarón guarda cinco minutos de silencio y reza una oración por la muerte de Gabriel La convocatoria ha sido realizada por el sacerdote titular de este municipio de la Alpujarra, Antonio Jesús Heredia RAFAEL VÍLCHEZ GRANADA Martes, 13 marzo 2018, 16:34

Un gran número de vecinos y vecinas de Lanjarón se han dado cita junto a la ermita consagrada a San Roque convocados por el párroco titular de Lanjarón, Antonio Jesús Heredia, para guardar cinco minutos de silencio y rezar una oración de San Francisco de Asís por el fallecimiento del pequeño Gabriel Cruz.

El sacerdote de Lanjarón indicó junto a una fotografía de Gabriel expuesta en el emotivo acto que "hemos guardado cinco minutos de silencio y realizado una oración para tener presente el sufrimiento de la familia de Gabriel que ha perdido a un ser querido. Gabriel es un ángel que ya está en el Cielo y sus padres y familiares necesitan ahora consuelo y ayuda". A esto ha añadido: "Nosotros, desde el corazón, nos hemos unido junto a la ermita de San Roque y alrededores para que sientan nuestro apoyo y solidaridad".

Antonio Jesús Heredia ha asegurado también que "yo he pedido que estos momentos no se conviertan en odios ni rencores, sino todo lo contrario, en descubrir que estamos viviendo en un mundo complicado donde se han perdido valores y todo esto nos tiene que hacer reflexionar sobre en qué mundo estamos con tantos adelantos y tantas cosas como tenemos". "Yo creo que lo importante es que las personas se quieran, se amen y respeten. Además, he hecho un llamamiento a los valores que realmente nos hacen ser personas", ha terminado diciendo el sacerdote titular de Lanjarón.