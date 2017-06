Más de 500 kilómetros de caminos contra el fuego La provincia de Granada ha incrementado en una década un 19% el personal del Infoca y gastará durante 2017 más de 27.000 euros diarios en prevención contra los incendios ANTONIO SÁNCHEZ Granada Miércoles, 28 junio 2017, 02:41

El pasado jueves los bomberos lograron controlar el incendio de Portugal y a sus espaldas quedaron más de 60.000 hectáreas arrasadas por las llamas, que ocupan más que cualquier municipio de la provincia de Granada y aproximadamente el mismo espacio que el verde de 80.000 campos de fútbol. Se trata de uno de los incendios más graves de la historia mundial, con 64 víctimas y más de 200 heridos, y en el que colaboraron hasta el viernes 30 bomberos forestales del dispositivo del Infoca de la provincia.

El país vecino comienza ahora un debate acerca de su política forestal y mientras, desde Granada, se aborda el comienzo del verano con los deberes en materia de prevención hechos, con más de 500 kilómetros de cortafuegos previstos para frenar un incendio. Hasta el 31 de mayo, el Infoca había actuado sobre 1.892 hectáreas en las que ha realizado trabajos preventivos manuales y mecanizados que han permitido adecuar las infraestructuras contra incendios para la temporada de riesgo alto, que comenzó el 1 de junio y se extenderá hasta el 15 de octubre. Para ello, el Infoca destinará a lo largo de este año 10,5 millones en prevención -más de 27.000 euros al día- y cuenta con hasta 11,8 millones de euros previstos para realizar las tareas de extinción que sean necesarias.

El verano al que se enfrenta la provincia es, a priori, complicado. Granada, por su terreno grandes desniveles, es una región complicada para trabajar en la prevención y extinción de un incendio. Aparte, la ausencia de precipitaciones durante el pasado otoño, invierno y primavera, las tres estaciones en las que el cielo riega el terreno y llena los embalses, aumenta la probabilidad de que se declaren incendios forestales durante el verano. Tras ellos, con o sin intención, suele estar la mano del hombre. El 95% de los 121 fuegos que se registraron en Granada durante el año pasado tienen el sello humano aunque sea de forma accidental y sólo 5% de los casos registrados estuvieron provocados por un fenómeno natural.

Estos factores los resume Sergio Iglesias, asesor técnico del servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Granada, para determinar el peligro de que comience y se propague un incendio en la provincia: «En un bosque perdido, aunque haga mucho calor, el riesgo de un incendio es mucho menor porque allí no interviene la mano del hombre. Y aunque en la peligrosidad de los incendios forestales influyen muchos factores a tener en cuenta, la orografía muy montañosa, con barrancos y laderas, suele complicar la extinción de un fuego».

La provincia tiene tres centros de defensa forestal en La Resinera (Arenas del Rey), Sierra Nevada y Puerto Lobo (Víznar), una base de la brigada de refuerzo de incendios forestales (Brica) en Jerez del Marquesado y dos importantes parques de Bomberos en las zonas Norte y Sur de la capital. Desde estas bases se preparan unos protocolos de actuación para que los dispositivos estén preparados al 100% cuando se requiere su funcionamiento. Actualmente el centro y el norte de la provincia son las zonas de Granada que están más predispuestas -en el caso de que haya un incendio- para que se propague con mayor virulencia.

Sistema centralizado

El Infoca cuenta con un sistema centralizado para la detección de un fuego que permite reaccionar a él con rapidez. La plantilla que en la provincia se encarga de prevenir y apagar los incendios forestales está compuesta de 687 personas, un 19% más que en el año 2004, cuando eran 577 los efectivos destinados a la lucha contra el fuego.

El aumento del personal no es el único dato que genera tranquilidad. En el Centro Operativo de Granada (COP), el Infoca dispone de varios paneles de información a los que llegan los avisos de los puntos de vigilancia repartidos por Granada y también las incidencias que el 112 traslada tras haber sido avisado por un ciudadano. Inmediatamente y sin necesidad de consultar con ningún superior, los medios terrestres y aéreos de extinción se ponen en marcha y en menos de media hora suele estar un helicóptero sobrevolando la zona afectada e iniciando las laborales de apagado. Mientras tanto, el equipo de analistas del Infoca estudia toda la información referente al comportamiento del fuego y toma las decisiones oportunas para afrontar el combate contra las llamas.

Este trabajo no se realiza sólo en verano. El plan Infoca se encuentra activo durante todo el año, aunque sea partir de junio cuando se intensifica la alerta del personal de extinción en función de las condiciones del día, de la probabilidad de ignición que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) determinada cada jornada y de otras variables como los incendios registrados en años anteriores. «Todo esto nos permite pronosticar a corto y medio plazo lo que podemos tener en los siguientes incendios que se produzcan», explica David Rodríguez, director del Centro Operativo del Infoca (COP) de Granada, que reconoce que este año se ha adelantado la campaña de calor y de alerta ante un posible incendio forestal, pero no aventura cómo evolucionará durante julio y agosto. «El mejor incendio es el que no se produce», recuerda Rodríguez en una nueva llamada a la prevención.

Durante los meses en los que los esfuerzos de los trabajadores del Infoca se centran en la prevención se realizan dos tipos de tratamientos de limpieza. Por un lado, se trabaja de forma manual para hacer clareos o desbrozos, pero en paralelo se crean líneas de cortafuegos y se limpia la vegetación del suelo con herramientas mecánicas. La estrategia de prevención, aunque cuenta con unos parámetros generales, se adapta cada año en función de las necesidades de las diferentes comarcas de la provincia de Granada.

Protocolo

El protocolo de actuación que se encuentra activo en verano también lo está durante el invierno, aunque esta estación del año se aproveche más para tareas preventivas. La Junta de Andalucía cuenta además con unas restricciones más severas que en otros lugares de España para la prevención del fuego. La consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio publicó en 2009 una orden que prohíbe el uso del fuego -hogueras, barbacoas, quemas agrícolas y forestales...- y la circulación de vehículos a motor desde el 1 de junio al 15 de octubre en las zonas forestales. Esta franja de tiempo es la época de peligro más alto y se mantiene activa aunque incluso el otoño anticipe la temporada de precipitaciones. Al respecto, Sergio Iglesias expone que percibe una «mayor concienciación de la sociedad, ya que la vigilancia es mayor». «Se están destinando muchos recursos y se está apostando por la concienciación ciudadana», añade