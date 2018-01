Juana Rivas: "No tengo otra que defender a mis hijos hasta el final" 01:03 La madre granadina de Maracena estuvo arropada en Madrid en un acto conta la violencia machista IDEAL Viernes, 26 enero 2018, 11:56

Juana Rivas quiso anoche participar en la protesta que todos los días 25 de cada mes protagonizan un grupo de mujeres frente a la Puerta del Sol para denunciar la violencia machista y, en este caso, "el acoso judicial" contra la madre granadina de Maracena, acusada de secuestrar a sus hijos.

Más información Las denuncias de Juana Rivas, en el limbo judicial

Juana Rivas asegura que va a seguir en su lucha respetado la ley. "No me queda otra que confiar en ellos y no tengo otra que defender a mis hijos hasta el final", señaló. En la concentración también se ha reclamado al Gobierno que ponga en marcha ya el Pacto de Estado contra la Violencia a las mujeres.