Jesús Candel pedirá a la Junta la construcción del Hospital de Alta Resolución de la Alpujarra prometido hace dos décadas RAFAEL VÍLCHEZ 'Spiriman' ha sido el encargado de pronunciar el pregón de las fiestas de San Juan en Lanjarón, el pueblo de su abuelo materno, creador del juego denominado 'El Spiribol' RAFAEL VÍLCHEZ Lanjarón Viernes, 23 junio 2017, 11:58

El célebre médico de Urgencias, Jesús Candel Fabregas 'Spiriman', que ha protagonizado las protestas contra la paralización de las fusiones hospitalarias en Granada por parte de la Junta de Andalucía, ha sido el encargado de pronunciar el pregón de las fiestas de San Juan en Lanjarón, el pueblo alpujarreño de su abuelo materno Baltasar casado con una mujer de Cádiz. ‘Spiriman’ indicó a IDEAL en la terraza del Hotel Nuevo Palas de Lanjarón que “a través de la asociación Justicia y Paz y toda la gente que está en el movimiento vamos a pedir a la Junta de Andalucía que cumpla lo prometido desde hace dos décadas y construya en Órgiva de una vez por todas el Hospital de Alta Resolución de la Alpujarra (CHARE) porque lo necesita ya que la mayoría de los pueblos de la comarca se encuentran muy alejados de los centros hospitalarios de Granada y Motril”, aseguró.

El médico que ha logrado amalgamar un movimiento de masas contra los recortes sanitarios no descarta convocar manifestaciones para denunciar públicamente y sin tapujos la situación sanitaria en la comarca de la Alpujarra. “Yo ya me he metido en la Sanidad a tope. Yo ya he dicho que en Granada y mi provincia, y también en el resto de Andalucía, voy a intentar con la ayuda de mucha gente mejorar la sanidad pública a través de la Asociación Justicia por la Sanidad. Nosotros seguiremos dando ‘caña’ para exigir a la Junta de Andalucía, entre otras muchas cosas, el Hospital de Alta Resolución de la Alpujarra para mejorar la calidad de vida de la zona y la atención sanitaria a los ciudadanos”, terminó diciendo.

El abuelo materno de Jesús Candel, llamado Baltasar, fue también médico y el inventor del juego ‘El Spiribol’, un juego que nació en un molino de aceite para entretenerse los jóvenes jugando con un palo con una cuerda atada a una pelota y una pala para golpearla que Baltasar ideó para que su familia jugara y no perdieran más pelotas por los barranquillos. Pues bien, este juego es ahora la herramienta de muchos niños con dificultades sociales y la pieza clave para el desarrollo de una fundación que Jesús Candel fundó en 2012. ‘Spiriman’ consiguió que ayudaran a la fundación para crear un parque valorado en 70.000 euros Andrés Iniesta, Fernando Hierro y el propietario de Mercadona, Juan Roig.

Jesús Candel, nacido en Granada hace 40 años, ha pronunciado en su vida dos pregones de fiestas en este mismo año. El primero hace un par de meses en Frailes y el segundo ahora en las fiestas de San Juan en Lanjarón.