Investigado en Ogíjares por estafa en la contratación de líneas telefónicas Este comercial de una empresa de telecomunicaciones utilizaba los datos personales de clientes para dar de alta líneas telefónicas y para la adquisición de teléfonos EFE GRANADA Viernes, 2 marzo 2018, 14:24

La Guardia Civil investiga a un vecino de Ogíjares de 40 años como supuesto autor de varios delitos de estafa y falsedad documental, al haber hecho contratos de alta de líneas telefónicas con adquisición de terminales, a nombre de clientes sin su conocimiento y autorización.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por tres personas de los municipios granadinos de Loja, Ogíjares y Benalúa, en las que hacían constar que les estaban llegando cargos de telefonía por números que no poseen.

Al hacer las reclamaciones, las mismas compañías telefónicas les aconsejaban que denunciaran los hechos.

Los agentes comprobaron que todos los contratos denunciados habían sido realizados por el mismo comercial.

Según la Guardia Civil, el investigado, al obtener los datos personales y bancarios de clientes para dar de alta una línea telefónica, de Internet o adquisición de un terminal, supuestamente falsificaba otros contratos de alta de líneas y compraba teléfonos móviles con cargo a las víctimas.

Se ha llegado a detectar la compra de 26 teléfonos a nombre de los tres clientes que han denunciado los hechos, y no se descarta la posibilidad de que existan varios más que aún no son conscientes de la estafa y no lo han denunciado.