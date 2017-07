Güéjar Sierra inaugura un mirador dedicado a Miguel Ángel Blanco EL Mirador de Miguel Ángel Blanco en la localidad de Gúéjar Sierra, desde el que se contempla Sierra Nevada. / IDEAL La localidad se convierte en la primera de Granada en formar parte del Mapa de la Memoria dedicado al edil del PP asesinado por ETA hace veinte años JAVIER F. BARRERA Lunes, 10 julio 2017, 01:58

Un mirador frente por frente a Sierra Nevada, con toda su belleza y su majestuosidad, con toda la fuerza de la naturaleza, es el espacio que el Ayuntamiento de Güéjar Sierra ha elegido para dedicar a Miguel Ángel Blanco, ex concejal del Partido Popular de la locaidad vasca de Ermua, asesinado por ETA hace ahora dos décadas.

Este espacio, ubicado en la parte alta de la localidad, está perfectamente acondicionado con mobiliario urbano y cuenta con un punto informativo con toda la información necesaria para conocer los distintos picos y montes que se disfruntan desde el mirador. La inauguración de este mirador está prevista para hoy, lunes 10 de julio. La inauguración estará acompañada de un acto de homenaje presidido por el lema 'La conciencia despierta'.

Güéjar Sierra es el primer municipio granadino que forma parte de la Memoria Miguel Ángel Blanco, en la que ya están incluidas ochenta localidades españolas

Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto denominado 'El Mapa de la Memoria de Miguel Ángel Blanco', dirigido por la fundación del mismo nombre y en apoto de las víctimas del terrorismo. En la página en internet de la Fundación Miguel Ángel Blanco se explica que «sigue vivo en el recuerdo y en el corazón de la gente. Miguel Ángel Blanco es un símbolo de libertad, de conciencia social contra el terrorismo y de la inocencia de todas las víctimas. Hacer memoria de aquellos días es preservar un tiempo y un espacio en el cual luchamos democráticamente contra la barbarie, juntos, por millones, clamando a ETA, a la que secuestra y dispara y a la que apoya y justifica, que ya bastaba de horror y de terror; exigiendo a las instituciones, a los gobiernos y a los poderes públicos que el estado de derecho debía actuar con firmeza y determinación para expulsar del campo democrático a aquellos que sólo utilizan la ley para intentar aniquilar el espacio social y político de convivencia utilizando los derechos y libertades de los ciudadanos para arrastrarnos a su imposición totalitaria. Recordar a Miguel Ángel Blanco significa no transigir, no negociar, no ceder, no beneficiar a los asesinos y a sus cómplices. Luchar por la justicia penal, política y social».