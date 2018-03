El Genil se desborda por el temporal 03:35 Imagen del río Genil a su paso por Huétor Tájar, donde hubo que cortar el acceso desde el puente. / JAVI SORIANO Los alcaldes afectados denuncian que el desembalse del pantano del Cubillas es la causa de la crecida del río | Inundado el acceso a Villanueva Mesía, cortado el de Huétor Tájar y Láchar, mientras Valderrubio permaneció aislada por sus dos vías JAVIER F. BARRERA GRANADA Lunes, 19 marzo 2018, 03:24

El pantano del Cubillas se encontraba ayer domingo al 99,9% de su capacidad. Literalmente, no cabía una gota más de agua de lluvia, por lo que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) decidió comenzar a desembalsar agua. Eso sí, en cantidades industriales. Las cifras de ayer reflejaban que era el pantano de Granada que más agua desembalsaba, exactamente, según los datos de CHG, 678.000 litros por minuto.

Lo que sucedió en cuanto comenzó a salir a raudales el agua del Cubillas es que llegó al río Colomera que en su curso cambia de nombre para llamarse río Cubillas, que es un afluente del río Genil. Antes de llegar a Láchar, cruza Pinos Puente y pasa junto a Valderrubio. Como el río Genil ya bajaba por las lluvias de estos días con mucha agua, el desembalse del pantano del Cubillas fue la gota que colmó el vaso del río. Y se desbordó.

Galería. El río, a su paso por Villanueva Mesía. / Alfredo Aguilar

El resultado es que la localidad de Valderrubio quedo aislada por sus dos carreteras, la que une con Láchar y la que lleva a Fuente Vaqueros. Láchar también vio su carretera anegada mientras que Villanueva Mesía tuvo que montar su particular operativo para que los automóviles pudieran cruzar el pueblo por dentro del parque. Lo nunca visto. En Huétor Tájar, las cosas estuvieron si cabe peor que en las anteriores localidades.

-Buenas tardes, alcalde (por Fernando Delgado, de Huétor Tajar).

-Buenas, por decir algo. Estamos fatal, estoy indignado. Es increíble. Mañana vamos a tener una reunión con la comunidad de regantes y y la Diputación, porque no se puede aguantar más.

El alcalde de Huétor Tájar capea su propio enfado y explica lo que entiende que ha sucedido: «Esta mañana, con el agua de lluvia del sábado, que llovió hasta la una de la madrugada, nivel del Genil estaba a dos metros del puente a su paso por la localidad. Y lo hemos medido a las doce del mediodía. Estábamos tranquilos. El daño en las fincas colindantes había sido mínimo».

«Al haber desembalsado la cantidad tan grande de agua del Cubillas -prosigue-, han producido un daño bestial en las fincas, en el espárrago, que la mayoría se van a cocer porque salen debajo de agua. Queremos pedir responsabilidades a CHG porque ni han coordinado el desembalse ni avisado siquiera que iban a echar tanta agua del Cubillas». Entienden que «podían haber desembalsado un par de días antes porque el agua se veía venir, o esperar a mañana y pasado. pero no, lo han hecho cuando el río ya estaba en lo más alto».

La consecuencia es que «han hecho un daño increíble. La lluvia no ha hecho tanto daño como el desembalse del Cubillas. Y lo peor de todo es que ni han avisado siquiera». Y también, que «los agricultores están indignados. No lo podemos entender. El nivel de agua ha llegado a límites nunca vistos».

En Valderrubio, la alcaldesa Paqui Blanco está igual de indignada. «Estamos aislados por los dos lados, por la carretera de Fuente Vaqueros y por la de Láchar», resume. «He pedido una máquina para trabajar en las choperas para que podamos pasar, porque mañana (por hoy lunes) los autobuses con los colegios e institutos y los que van a trabajar no pueden, salvo dando una vuelta por Pinos Puente. La máquina se la he pedido a Diputación. A las 17 horas le le llamado y a las 20h no ha venido, así que he contratado una, y que nos la paguen después».

03:05 Vídeo. Alfredo Aguilar

Respecto a la situación, resume que «es bastante complicada. Estoy harta de lluvia y de barrancos y no avisan, abren las compuertas del pantano del Cubillas de sopetón y no lo hacen poco a poco». Y termina, «a los del pantano del Cubillas les pediría que hagan una previsión para cuando tengan que desaguar, que sabemos que tiene que ser así, pero que lo hagan poco a poco y que nos avisen, porque hay hazas y las personas pierden los frutos que hay sembrados, provocado por esta imprevisión».

Alcalde de Villanueva Mesía

En Villanueva Mesía, la situación ha sido parecida y la zona se ha hecho intransitable por la crecida del río. Según el alcalde de Villanueva Mesía, José Antonio Durán, allí el paso de vehículos se estuvo desviando por un parque «para darle salida a tanto coche». «Al cortar Huétor, la gente viene por aquí», indicó el primer edil, quien solo indicó que «todo esto se puede evitar siempre con previsión».

Además, la intensa y constante lluvia de estos días y el desagüe de los embalses de la zona han provocado que el caudal de los arroyos y ríos del Poniente Granadino haya aumentado hasta el punto de desbordarse en lugares concretos. Así ha ocurrido en sitios como las localidades lojeñas de Riofrío o Venta de Santa Bárbara, donde ha sido necesaria la actuación de los Bomberos de Loja, Protección Civil y Policía Local para solucionar las diversas incidencias provocadas por el agua.

Según Bomberos, «la importante subida del caudal del arroyo Frío en Riofrío afectó a la calle principal, que quedó llena de lodo como consecuencia del desbordamiento del río». Los Bomberos de Loja y diversos trabajadores municipales estuvieron buena parte de la mañana del domingo retirando el barro y los restos de árboles y maleza de la calzada, informa Noelia Jiménez.