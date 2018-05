Las gamberradas de unos menores dejan Pinos Puente sin paradas de bus dentro del pueblo Tres personas leen en la Calle Real con atención el cartel que informa del cambio de ruta de la línea de bus. / Javier F. Barrera Se dedican a pulsar de forma temeraria el botón exterior de emergencia mientras el vehículo está en marcha, de forma que las puertas se abren de golpe y para de inmediato JAVIER F. BARRERA Miércoles, 9 mayo 2018, 01:51

Las gamberradas de un grupo de menores han dejado Pinos Puente sin servicio de autobuses en el interior de la localidad. Los vándalos, que no han podido ser identificados todavía, se dedican a pulsar el botón exterior de emergencia mientras el vehículo está en marcha, de forma que las puertas se abren de golpe y el coche para de inmediato. Además del susto que se llevan los pasajeros por el frenazo en seco, los conductores confiesan que no ven lo que pasa y tienen miedo de que se produzca un grave accidente.

La consecuencia es que la línea de autobús que une Pinos Puente y sus anejos con Granada se ha visto alterada desde el sábado por la tarde, y se ha prolongado durante la jornada de domingo y, al menos, durante toda la de ayer, lunes. Se está a la espera hoy de una reunión urgente entre todas las partes implicadas para lograr una solución a este desaguisado «que afecta a gente buena y trabajadores honrados y que lo han provocado cuatro críos incívicos y sin educación», confiesa a este periódico la concejala de Transportes y Seguridad de Pinos Puente, Remedios Jiménez.

La concejala reconoce que lo ocurrido el sábado no es la primera vez que sucede. «Por un grupillo de adolescentes sufrimos todos», explica. «El sábado fue la última vez que pasó y la empresa decidió que no se pasase más por esos sitios, lo que afecta a las cuatro paradas de la línea por dentro de Pinos Puente, con la peculiaridad bastante importante de que no nos han comunicado nada. Nos enteramos el sábado por la tarde por las quejas de los vecinos».

Paradas de autobús desiertas, vecinos que leen los carteles que informa del cambio en la ruta y el autobús en una de las paradas operativas. / Javier F. Barrera

Anteriormente, continúa, el 19 de abril, «tuvimos una reunión con Alsa y el Consorcio, el jefe de la Policía Local y dos ediles. Acordamos que nos dieran tiempo porque no podíamos cortar el servicio porque hay mucha gente que lo va a pagar. Y sobre todo, para ver si podíamos identificarlos y la Policía Local podría contactar con los padres y recurrir a la Fiscalía de Menores. Porque esta falta de civismo es inconcebible». Pero, reconoce, la repetición de este tipo de actos vandálicos, el pasado sábado, ha precipitado las drásticas medidas.

«Este Ayuntamiento no está dispuesto a que se corte el servicio y perjudicar a gente de bien y a trabajadores. Por cuatro niños no podemos tener el pueblo en pie de guerra. Tenemos que garantizar el servicio y para eso estamos», concluye la concejala, a la espera de la reunión con todas las partes para buscar una solución.

El comunicado del Consorcio de Transportes

Por su parte, el Consorcio de Transportes Metropolitano, en un comunicado, explica que «desde hace algún tiempo, varios jóvenes con edades aproximadas entre los 14 y 15 años vienen realizando una peligrosa práctica consistente en aproximarse al autobús en marcha y, montados en patinetes o corriendo paralelamente al vehículo, pulsar el botón de seguridad exterior que existe para abrir la puerta de acceso en caso de accidente y con el objeto de provocar la apertura de la puerta y parada inmediata del autobús».

«El pasado 4 y 5 de mayo, añade, los jóvenes han vuelto a incurrir en este comportamiento y los conductores en esta ocasión se opusieron a transitar por la localidad aludiendo problemas de seguridad por la peligrosidad de las acciones y el riesgo para los propios chicos así como para los pasajeros que circulan a bordo del vehículo».

El comunicado informa para terminar que «está previsto convocar una reunión con el comité de empresa de la operadora al objeto de acordar mantener el recorrido modificado o retornar al trayecto habitual».