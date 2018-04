8 fugas o no volver tras un permiso El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria concede cada año en torno a dos mil permisos, muchos de ellos en verano y en Navidad JOSÉ RAMÓN VILLALBA GRANADA Domingo, 1 abril 2018, 15:34

El cine ha inmortalizado las grandes fugas de presos a lo largo de la historia. La última en la cárcel de Granada más sonada fue en el año 1985 con la huida de 'El Marce', que acabó con la vida de dos guardias civiles. Él ya ha fallecido. Sólo el pasado año hubo ocho presos que decidieron no volver a la prisión tras disfrutar de un permiso penitenciario, lo cual les complicará aún más su vida en prisión cuando sean arrestados. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria concede cada año en torno a dos mil permisos, muchos de ellos en verano y en Navidad. Hubo uno que no volvió tras un permiso y lo justificó diciendo que había sido manteado por los 'colegas' y cayó fuera. Una vez en la calle decidió no volver.