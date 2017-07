El fiscal investiga la ausencia de pasos para peatones en la rotonda del PTS Miembros de Granada al Pedal muestran la denuncia que ha motivado la apertura de diligencias por el fiscal. / JORGE PASTOR Libra oficios a los alcaldes de Granada y Armilla y al coronel de la Guardia Civil, entre otros, para comprobar si hay indicios de delito JORGE PASTOR Granada Sábado, 1 julio 2017, 02:12

El fiscal jefe provincial -también de Seguridad Vial-, Pedro J. Jiménez, ha abierto diligencias de investigación penal respecto a la ausencia de pasos para peatones en la rotonda elíptica del Parque Tecnológico de la Salud (PTS), estimando de esta forma la denuncia interpuesta por la Asociación Granada al Pedal que «expone una caótica situación en el entorno del centro comercial Nevada, PTS y varios institutos de enseñanza que provocan una notable afluencia de población, mucha de ella peatonal y ciclista, produciéndose a diario situaciones de peligro para su vida e integridad». Jiménez Lafuente también señala que, en función del escrito presentado por Granada al Pedal, «se deduce que no existe una alternativa de acceso mediante transporte público, de manera que o se usa vehículo particular o se llega solamente andando, con el necesario cruce de una carretera de varios carriles, donde es notorio que los coches circulan a velocidades elevadas en proporción a las posibilidades de una persona o ciclista».

Según la fiscalía, «una rápida búsqueda en Internet arroja veracidad de los hechos» advertidos por Granada al Pedal. Y agrega, en el primero de los fundamentos de derecho, que «en el caso que nos ocupa existen indicios de la existencia de riesgos para la vida e integridad de las personas fruto de la situación descrita, sin que conste qué medidas se han adoptado para evitarlas o si existen proyectos que tiendan a ello». «Tampoco se conoce desde qué momento ni si se han producido desde entonces siniestros que puedan determinar si se ha materializado el peligro ni con qué alcance», indica.

Diligencias

Por todo ello, el fiscal ha resuelto acordar la práctica de una serie de diligencias. Al alcalde y al concejal de Movilidad de Armilla se les pide que informen sobre las obras de acondicionamiento realizadas o proyectadas y la finalidad de las mismas y si existe en el presente o proyección en el futuro de acceso mediante transporte público. Además se libra oficio al regidor de Granada y al edil de Movilidad para que informen sobre el uso de la mencionada vía e incidencia en el término de Granada; al jefe de la Policía Local de Armilla para que relacione los siniestros en que se hayan visto implicados peatones y ciclistas; y al coronel de la Guardia Civil para que identifique «los organismos que ostenten competencias para adecuar la señalización en las vías y adoptar medidas de prevención».

La denuncia, formulada por Granada al Pedal, advierte de los riesgos para ciclistas y peatones

Jiménez Lafuente también aclara en su decreto que «la investigación del fiscal en nuestro actual sistema procesal no se concibe como una alternativa a la instrucción judicial, sino como una posibilidad previa a la misma que no la sustituye aunque pueda simplificarla o allanarla». «Sus cometidos son más propios de un órgano de recepción, filtro, transmisión e indagación provisorias de denuncias», subraya. «El primer filtro -prosigue- es verificar si los hechos relatados revisten al menos de forma indiciaria caracteres de delito, teniendo en cuenta que no es labor del fiscal iniciar investigaciones prospectivas o no asentadas en indicios o perpetración de delito, lo que entraría en choque frontal con las mínimas garantías constitucionales y legales».

Cruzar cinco carriles esprintando para evitar el atropello Cruzar cinco carriles esprintando para evitar el atropello de coches que aceleran para incorporarse a una circunvalación. Parece la sinopsis de una trepidante película de acción. Pero no. No es ninguna ficción. Es lo que sucede todos los días y a todas horas -también por la noche- en la rotonda elíptica que une el Parque Tecnológico de la Salud, donde se ubica el nuevo hospital, y el Nevada. No hay ninguna pasarela para peatones que una ambos equipamientos y ¿cómo van los viandantes de un sitio a otro? Pues eso, jugándose la vida.

El portavoz de Granada al Pedal, Jesús García, ha valorado de forma positiva el paso adelante dado por la fiscalía y ha recordado que esta decisión va en línea con las campañas de sensibilización para que los conductores respeten a los que circulan en bicicleta. «A todo ello hay que sumar los efectos nocivos que tiene para la salud y el medio ambiente unos niveles de tráfico tan elevados como los que se registran en el Área Metropolitana y que sitúan a Granada como una de las ciudades con mayores índices de contaminación de España», asegura Jesús García, quien insiste en la necesidad de un sistema de movilidad sostenible, basado en el transporte colectivo y no motorizado, y seguro para los colectivos más vulnerables como los viandantes o los que se desplazan a golpe de pedal.

Jesús García considera que mientras la Junta de Andalucía ejecuta el paso subterráneo para ciclistas y viandantes, que ya cuenta con consignación presupuestaria por parte de Fomento, urge la puesta en marcha de una serie de medidas para que la gente pase del PTS al Nevada sin jugarse el tipo. Granada al Pedal pide vallas, semáforos e indicaciones verticales y horizontales para evitar los atropellos.