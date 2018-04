Fátima, una mente fría y calculadora RAMÓN L. PÉREZ Cuando fue detenida en la vía pública iba en compañía de su pareja y de la hija, se despidió de la pequeña como si no ocurriera nada JOSÉ RAMÓN VILLALBA GRANADA Domingo, 8 abril 2018, 15:45

Fátima A. cumplió 23 años el pasado 30 de marzo. Este último cumpleaños no lo ha celebrado como los anteriores, en su cabeza no sólo pesaba el dilema del homicidio de su hija, sino las consecuencias penales que le podría acarrear. Pasó desde el pasado 16 de enero –cuando apareció el cadáver del recién nacido en la planta de basuras de Alhendín– hasta el día de su detención, buscando consuelo en su pareja, un joven de 26 años que tras las distintas versiones recibidas sobre la muerte del bebé, seguía sin reaccionar y exigirle, al menos, los papeles de la defunción que certificaran la pérdida del bebé. «Ella nunca me dijo que había sido su padre (abuelo del bebé) el autor del homicidio», explica el progenitor de la víctima a IDEAL. Pasó dos meses y medio buscando los mimos de su pareja, sin contarle lo ocurrido realmente y no dejando de inventar versiones. Una mente demasiado fría y muy calculadora.

Cuando la Guardia Civil la detuvo el pasado martes 3 de abril, iba en compañía del padre biológico del bebé fallecido y de la hija de ambos, de 18 meses.Cuando le tocó despedirse de su niña, sólo le dijo: «Ahora vuelvo», como si nada ocurriera, con una frialdad impropia de una joven de su edad.

Fátima nació en Talará. Su madre y su padre se conocieron en Barcelona. De allí se vinieron a vivir a Talará de donde es la familia del padre de Fátima. Los servicios sociales han sido fundamentales para que en el hogar de esta joven pudieran salir adelante. Ella, junto a sus otros tres hermanos –dos féminas y un varón–, han pasado muchos años internados en un colegio de la capital granadina, donde estaban de lunes a viernes. Cama, comida y estudios eran costeados mediante becas. Ella no logró terminar los estudios de Secundaria. Abandonó las clases en un momento clave de su vida.

Su madre huyó de casa porque vivir allí se había convertido en un infierno. Poco después de marchar, cuando se encontraba instalada en Granada decidió presentar una denuncia por malos tratos contra su marido y padre de Fátima. La denuncia data de mayo de 2016 y el padre cumplió una condena haciendo trabajos en beneficio de la comunidad.

Fátima se convirtió en una asidua en las redes sociales. Ni estudiaba ni trabajaba, ocupaba buena parte de su tiempo mostrándose en Facebook. En la mayoría de sus fotografías sólo sale ella, muchas mirándose al espejo luciendo tipo y en muy pocas está acompañada de alguna amiga. A los veinte años, conoció al padre biológico de su hija de 18 meses y con quien tuvo el bebé fallecido también. Convivió con él sólo tres meses en casa del padre, pero allí la situación se hizo insoportable. Él se negó a seguir aportando su salario, según sus declaraciones, para que el padre, ella y el bebé vivieran a costa de sus emolumentos como camarero en un bar de Talará. Poco después, Fátima solicitó el salario social y ha estado recibiendo ayudas de los servicios sociales. Tras la salida de su pareja de casa del padre, la hija de ambos estaba bajo su control, aunque su pareja la podía ver aunque no siempre y cuando él quería.

Como ejemplo de su frialdad y cálculo, en las distintas versiones que dio a su pareja sobre la desaparición del bebé involucró a una amiga suya dePadul. Ella también era muy introvertida, no se le ha visto amilanarse en sus declaraciones. Cuando se vio cara a cara con su padre en el registro, sólo tuvieron tiempo de mirarse a los ojos. No cruzaron ni una palabra. Los dos están ahora en la cárcel.