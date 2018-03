Una familia adopta a la perra que estuvo 10 días en la puerta de un cementerio del Valle de Lecrín

El 11 parece ser el número de la suerte la perra que llevaba varios días en la puerta del cementario de un pueblo del Valle de Lecrín. La misteriosa y triste mascota llevaba 10 días sin apartarse de la puerta del cementerio de Albuñuelas y nadie sabía muy bien el por qué. Hasta este sábado por la tarde. Al parecer, iba paseando con su dueño cuando este sufrió infarto de miocardio en ese mismo lugar, en la puerta del cementerio. Y allí se quedó esta perra, fiel, esperando a que apareciera de nuevo su humano.

Los vecinos la llamaron la 'Perra del Cementerio de Albuñuelas'. Y llegados al día 11 de su espera hay un final feliz para ella: ya tiene una nueva casa para seguir viviendo alegremente porque ha sido adoptada por Yessica, una vecina de Albuñuelas residente con su familia en la cercana localidad de Saleres.

Durante los 10 días anteriores esta perra, muy buena y muy triste, que no ladra ni se mete con nadie custodiaba constantemente, día y noche, la puerta del cementerio del municipio de Albuñuelas, en la comarca del Valle de Lecrín. El animal se negaba a irse del lado del camposanto situado a la entrada del pueblo, entre olivos, naranjos y limoneros. La dócil perra, a pesar del frío y las intensas lluvias acaecidas últimamente ni se inmutaba, unas veces de pie empapadísima de agua y otras tendida en el suelo a la intemperie.

Galería. Esta es la nueva familia de la perra protagonosta de la historia. / R. V.

La maestra del Colegio Ramón y Cajal de Albuñuelas, Maria Teresa Linares Ropero, dijo sobre esta perra que "cuando yo y otros maestros y maestras volvimos a clase, tras el puente del Día de Andalucía, al pasar por la carretera vimos que había un perro, al parecer mestizo, pegado a la puerta del cementerio de Albuñuelas y no le dimos mucha importancia. Pero como al siguiente día volvimos a ver al mismo perro, que ha resultado ser hembra, en el mismo lugar soportando lluvia y viento, varios profesores y un grupo de niños del colegio decidieron de que la perra siempre tuviese comida, agua y algunas veces compañía para que sufriera menos", aseguró.

La perra, que es muy buena y cariñosa, se ve que ha estado muy bien cuidada

Los rumores

Según María Teresa "existen varias versiones contradictorias sobre la procedencia y lo que le ha ocurrido a esta mascota. Algunos niños dicen que la perra era de un inglés residente en Albuñuelas que falleció recientemente y que lo incineraron y no tenía familia y que entonces el animal se ha quedado solo y ha preferido pasar los días en la puerta del cementerio. Otros vecinos sostienen que ese inglés no tenía perro. Otras personas creen que la perra ha sido abandonada en ese lugar por un desconocido y por eso no se separa de ese sitio porque espera día tras día, como un perro fiel, la llegada de su amo. Otra versión es que hace unos días a un extranjero le dio un infarto cuando pasaba por la puerta del cementerio de Albuñuelas y se lo llevaron en una ambulancia al hospital y al poco rato falleció", manifestó.

Siete profesores, entre los que se encuentra María Teresa, y veinte alumnos se están haciendo cargo del ya conocido como 'El perro del cementerio'. Algunos docentes y algunos alumnos les llevan pienso y latas de comida para perros para que no pase hambre ni sed. También, el alcalde de Albuñuelas, José Díaz Alcántara, le acerca comida. Varias personas han intentado montar la perra en su vehículo pero no han podido porque aseguran que sale corriendo como una liebre y se esconde en una finca cercana.

La dócil perra ha encontrado un lugar para vivir y una familia para ofrecerle el cariño y la protección que se merece

A la profesora María Teresa y a otras personas les gustaría que "alguien se hiciera cargo lo más pronto posible de la perra para que no siga sufriendo en la puerta del cementerio y soportando las inclemencias del tiempo. La perra, que es muy buena y cariñosa, se ve que ha estado muy bien cuidada. Su dentadura está limpia y blanca y no tiene parásitos. Tan solo se revela cuando alguien quiere cogerla para llevársela a otra parte. También, apreciamos que conforme van pasando los días se va poniendo más dócil. Nosotras nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Albuñuelas para que revisen el microchip de identificación de la perra para identificarla pero carece de ese aparato. Entonces Gabriel va a llamar al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) para intentar saber su procedencia", terminó diciendo.

Desde tiempos inmemoriales se cuentan historias de perros que parecen tener una sensibilidad y una devoción especial hacia sus propietarios, un sentimiento de fidelidad indiscutible que, en algunos casos, los lleva a permanecer junto a la puerta de un hospital por la que su amo se fue a otro mundo, o sobre una tumba cuidando y velando el descanso eterno de su cuidador y ser querido hasta el último día de su vida, como y por ejemplo pasó hace unos lustros en el pueblo de Olías (anejo de Órgiva). Los perros gozan también de un gran sentido de la orientación y del olfato. La lealtad, la fidelidad y el amor incondicional de estas mascotas, y como no, de la que se encontrado sola y con cara de tristeza y padecimiento en la entrada del cementerio de Albuñuelas, se han ganado el título a pulso como el ‘mejor amigo del hombre’. Muchísimas personas de Albuñuelas, al conocer lo sucedido, se han alegrado mucho de que ‘El Perro del Cementerio de Albuñuelas’ haya encontrado un lugar para vivir y una familia para ofrecerle el cariño y la protección que se merece.