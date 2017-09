Entrena pide a Pérez "respeto" al proceso congresual socialista y no "denigrar" la actividad política FERMÍN RODRÍGUEZ El presidente de la Diputación ha mostrado su preocupación por que el PP haya tomado "partido" en "contra" de su precandidatura a la Secretaría General del PSOE de Granada E.P. GRANADA Jueves, 14 septiembre 2017, 20:39

El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, ha pedido al máximo responsable provincial del PP, Sebastián Pérez, "respeto" al proceso congresual socialista en el que es precandidato, a la par que le ha solicitado no "inmiscuirse" en temas internos del PSOE y no "denigrar" la actividad política.

En declaraciones a los periodistas, Entrena ha indicado que, en el proceso congresual provincial del PP, que reeligió a Pérez como presidente del partido, el PSOE no se inmiscuyó cuando hubo "problemas", "acusaciones" en los juzgados e "incluso amenaza de atropellos".

"Hemos sido muy respetuosos", ha indicado Entrena, quien ha mostrado su preocupación por que el PP haya tomado "partido" en "contra" de su precandidatura a la Secretaría General del PSOE de Granada.

Ha agregado que no comparte "en absoluto" la "visión" de la actividad de la Diputación que tiene el Partido Popular, y ha defendido que, como presidente de la institución, tiene una "agenda muy intensa".

"Lo único que se me ha achacado por parte del PP es que tenía obligaciones institucionales mientras estaba de vacaciones, cosa que no me preocupa que se me critique", ha explicado el presidente de la Diputación, que ha subrayado el "mucho trabajo" que se está realizando desde la institución provincial.

En este sentido, José Entrena ha hecho un llamamiento a Sebastián Pérez para "dignificar" y no "denigrar" la actividad política, así como "colaborar en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos" y "empujar juntos" para "resolver los problemas" de la provincia, entre los que ha citado el "aislamiento ferroviario", la finalización de la segunda circunvalación, o las ayudas al Puerto de Motril.

El presidente provincial del PP ha criticado este jueves en rueda de prensa la "exhibición" de recursos de las instituciones en el proceso de primarias para la Secretaría General del PSOE de la provincia, que están previstas para el 1 de octubre, lo cual en su opinión es supuesta "malversación de fondos públicos".