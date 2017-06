Enterrador por oposición José Carlos Reyes, en el cementerio de Purchil. :: Inma Sánchez Tras sacar la mejor nota en el examen, José Carlos Reyes se encarga de los tres cementerios de Vegas del Genil, ubicados en Belicena, Purchil y Ambroz INMA SÁNCHEZ vegas del genil. Domingo, 25 junio 2017, 02:30

Cuando vio que el trabajo era para un año, José Carlos Reyes se esmeró y obtuvo la mejor nota del examen. Con un brillante 9 de un cuestionario de 40 preguntas que exigía saber de albañilería, mantenimiento, limpieza, exhumaciones y aspectos relativos a la muerte -como cuestiones de la ley de sanidad mortuoria- se ha hecho cargo de los tres camposantos del municipio de Vegas del Genil, ubicados en Purchil, Belicena y Ambroz.

Lleva poco más de dos meses en su puesto y aún está 'haciéndose' a su labor. Todavía no ha realizado exhumaciones ni enterramientos, pero sabe que algún día llegará. Por ahora se dedica a los servicios normales: acercar una escalera a una señora, atender a los familiares, encalar los troncos de los árboles, limpiar y procurar que todo esté en condiciones... funciones que lleva a cabo con extrema minuciosidad.

Antes trabajaba en la construcción, en demoliciones, donde dice haber encontrado esqueletos, por lo que ya sabe de qué va el tema y se lo toma con calma. «Para mí es un buen trabajo», confiesa, mientras explica que le dan más miedo los vivos. De hecho, se encuentra reparando una lápida cuya rotura achaca a los jóvenes que se meten en los camposantos a jugar cuando llega la noche. «Esto es sagrado, aquí están los familiares de todos; es nuestro destino», explica. Recuerda que su primer día estando solo a las ocho de la mañana sintió bastante respeto. «Son muchas horas solo. Aquí no te molesta nadie; eres tú el que les molestas a ellos».

Convivir con la muerte

Convivir con la muerte de forma cotidiana no es nada fácil. Confiesa que no le agrada mucho la palabra enterrador, que tiene extrañas connotaciones, pero que lo asume, aunque en la oposición el puesto se refería a 'mantenimiento de cementerios'.

Asegura que no le da miedo la muerte, pero sí mucho respeto. Es tan grande la consideración que le produce su lugar de trabajo y sus 'moradores,' que no se atreve a escuchar música mientras realiza sus funciones porque no lo ve conveniente. Mientras se ocupa de los camposantos de Ambroz, Belicena y Purchil, el más grande, se entretiene mirando las edades de los fallecidos; y mientras quita las telarañas de los nichos, procurando que las lápidas estén en condiciones. Asegura que todos los días acuden personas a visitar a sus muertos. Sobre todo mujeres.

Según cuenta Leandro Martín, alcalde de Vegas del Genil, surgió la necesidad de crear este puesto para que los tres cementerios del término municipal estuvieran perfectamente atendidos. La idea era contratar a un técnico cuya misión es la conservación del camposanto; la construcción y reparación de nichos y zonas comunes; la exhumación y enterramiento de cadáveres y el mantenimiento integral y limpieza del recinto. Con la contratación de un técnico municipal para este menester se pretende mejorar el servicio que se presta a los vecinos, insiste el primer edil. «Porque a veces no se atendían correctamente, ya que lo hacían los operarios de limpieza y jardinería», aclara.

Con esta medida, la labor que hacían los operarios de las funerarias, «ahora las hace también el enterrador. Y los camposantos están mejor atendidos», concluye el regidor de Vegas del Genil.