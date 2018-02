Los empresarios de Sierra Nevada creen que la huelga es "desproporcionada"

La Asociación de Empresarios de Sierra Nevada que preside Enrique de la Higuera entiende que la respuesta del comité de empresa de Sierra Nevada es "desproporcionada", por "la gran repercusión de la huelga al estar cerrados todos los remontes, lo que ha impedido que clientes y trabajadores no puedan acceder a las distintas zonas esquiables".

Juzgan también que "la imagen de Sierra Nevada ha quedado bastante tocada y bastante perjudicada y no solamente por la realización de este día de huelga. Creemos que es más importante el anuncio de los sindicatos que estas huelgas pueden suceder todos los sábados y hasta el final de temporada. Y esto sí puede ser definitivo y crear unas gravísimos perjuicios económicos".

Según los datos que manejan en esta asociación empresarial, la huelga "va a producir unas pérdidas de cuatro o cinco millones de euros".

00:53 Vídeo. Alfredo Aguilar

Enrique de la Higuera pide a las dos partes en conflicto que "pongan todo de su parte porque esta situación no se puede mantener". Recuerda que el conflicto entre trabajadores de Cetursa y la dirección de la empresa siempre ha existido, que ha habido numerosas convocatorias de huelga que finalmente no tuvieron lugar, pero que "esta situación nos perjudica a todos".

Por esta razón, la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada exige a las partes enfrentadas "una solución, en la que debe mediar el organismo superior que es la Junta de Andalucía, y que, además, no se vuelva a producir".

Añaden desde la asociación empresarial que "al estar en temporada alta, con altísimas ocupaciones en hoteles, restauración, alquileres y escuelas de esquí, con la huelga el cliente deja de venir y los empresarios obviamente tienen que empezar a despedir trabajadores, porque la ocupación y el consumo es menor, y es complicado mantener las plantillas al cien por cien".

DESEO DE LOS SINDICATOS

Por su parte, el presidente del comité de empresa de Cetursa Remontes, de CC OO, Miguel Ángel Vargas, reitera su deseo de que esta situación se resuelva "cuanto antes", por lo que muestran su "completa disposición" de los trabajadores a la empresa para que "nos de la garantía que demandamos".

En una reunión mantenida entre el comité y la empresa en la noche del viernes al sábado, Vargas explicaba que desde Cetursa les comunicaron que "no hay ninguna garantía de que se vayan a cumplir los acuerdos demandados".

OFRECIMIENTO DE CETURSA

La consejera delegada de Cetursa Sierra Nevada, María José López, ha asegurado que la empresa pública que gestiona la estación de esquí, cerrada este sábado por la huelga de remontes, sigue "abierta a las negociaciones" para poner fin a un conflicto que "daña enormemente" la imagen del espacio de montaña.

"Hago un llamamiento a la responsabilidad de los representantes de los trabajadores para ajustar sus demandas a la ley", explica María José López, quien aclara que la convocatoria de huelga se produce sin que se hayan producido despidos ni recortes salariales en ninguna empresa del grupo Cetursa.

SOBRE LAS DEMANDAS ACEPTADAS POR CETURSA

Entre las demandas aceptadas y que aplican desde diciembre figuran las siguientes, en respuesta a las declaraciones de los representatnes sindicales:

-Cetursa ha aceptado todas las demandas del comité de empresa de Remontes que son de su competencia y ha elevado informes favorables a los órganos competentes, atendiendo a la normativa de aplicación a Cetursa como empresa del sector público andaluz.

-Durante el conflicto laboral planteado por el comité de empresa Remontes, Cetursa ha aceptado y aplicado con informes favorables de los órganos competentes:

Respecto a la jornada

-Jornada general (Montaña): 4 días de trabajo y 3 de descanso con descansos rotativos en departamentos vinculados a explotación de invierno en jornada de 35 horas semanales.

-Jornada especial (Oficinas): 5 días de trabajo y 2 de descanso en jornadas de 35 horas semanales para trabajadores de oficinas no vinculados a explotación de invierno, que, atendiendo a la reivindicación sindical, cambian el horario laboral: se pasa del tradicional de 8:30 a 17:30 horas al solicitado por la representación de los trabajadores, 8.00 a 15.00h, salvo aquellos empleados que, por conciliación familiar, deseen continuar con el horario anterior (en este último caso, el exceso de jornada se descontará durante la explotación de verano).

-Festivos. Los días festivos trabajados o coincidentes con descanso se abonan con 2,5 días si es metálico o 2,5 días laborales que se convierten en 3,5 días naturales si se disfrutan en descanso.

-Movilidad. No se aplicará movilidad entre departamentos mientras no estén todos los trabajadores fijos discontinuos incorporados. Sólo se podrá aplicar la movilidad para tareas puntuales y aisladas que no sustituyan un puesto de trabajo.

-Salud laboral. La empresa ha iniciado contactos con la UGR para elaborar un nuevo estudio sobre la afectación a la salud de los trabajos en altura.

-Empleabilidad. Ante la demanda de la parte sindical de convertir a 50 fijos discontinuos en trabajadores fijos, y la imposibilidad legal de hacerlo, empresa y comité de empresa acordaron garantizar una empleabilidad a esos trabajadores de 10 meses al año atendiendo a la carga de trabajo. Los 15 primeros trabajadores han recibido la comunicación de este tiempo de empleabilidad. El resto de los trabajadores se irán incorporando progresivamente según el calendario acordado (hasta el 31 de diciembre de 2019), cumpliendo la normativa que es de aplicación, que requiere la confirmación por parte de los organismos competentes.

-Derechos sociales. Recuperación de los conceptos de “Acción social” recogidos en convenio colectivo que resultaron afectados por el Ley 3/2012: ayuda familiar, ayuda estudios, anticipos, póliza de seguros, bolsa económica, ayuda a gafas y aparatos auditivos, entre otros. Aceptado por Cetursa Sierra Nevada y pendiente de recuperación general para los trabajadores del sector público andaluz.

-Premio de jubilación completo. No ha sido objeto del conflicto, pero se está a lo que se establezca el órgano competente para el resto de empresas del sector público andaluz, abonando dichas cantidades en cada caso.

RESPUESTA DIRECTA AL COMITÉ DE EMPRESA

Por último, y sobre los recientes incumplimientos alegados por el comité de empresa en el Sercla del lunes 12 de febrero, previo a huelga, “la empresa lamenta haberse demorado tres días en la comunicación del tratamiento de festivos, así como por las disfunciones que se hayan producido en la elaboración de los nuevos modelos de calendario y cuadrantes de trabajo que, efectivamente, deben entregarse a cada trabajador de la compañía, circunstancias que ya han sido solventada. Cetursa Sierra Nevada S.A. insta a la representación sindical a agilizar la convocatoria de todas las comisiones de seguimiento de este y otros acuerdos, toda vez que el comité de empresa ostenta la presidencia en todos los casos”.