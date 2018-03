La Diputación de Granada exige a la CHG coordinación para evitar poner en riesgo la seguridad de las personas CHAPA Las carreteras provinciales afectadas llegaron a tener hasta un metro de agua sobre el asfalto JAVIER F. BARRERA GRANADA Lunes, 19 marzo 2018, 12:21

José María Villegas, responsable de Obras de la Diputación Provincial de Granada, ha culpado esta mañana, antes de entrar en el Pleno provincial que la institución provincial celebra esta jornada, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) del desbordamiento del río Genil a su paso por Fuente Vaqueros, Valderrubio, Láchar, Villanueva Mesía y Huétor Tájar.

Mantiene el diputado granadino que la CHG debería haber informado de este desembalse de agua, lo que hubiera permitido minorar los daños en carreteras y en los cultivos. Además, exige a CHG una coordinación y espera una explicación de los hechos ocurridos ayer con un desembalse masivo de agua.

Villegas relata que “este domingo se han producido unos importantes episodios en las carreteras provinciales de Diputación, sobre todo las que van circundando el río Genil. Y se han producido por un desembalse del pantano del río Cubillas, que ha provocado que el río Genil se desborde totalmente en Fuente Vaqueros, Valderrubio, Villanueva Mesía y Huétor Tájar. Esto ha provocado que se inunden nuestras carreteras, en algún caso con más de un metro de profundidad”.

Villegas ha añadido que “esto ha provocado que hayamos tenido que cortar carreteras por seguridad, que son numerosas. En consecuencia, en cuanto el agua remita, baje su nivel y su caudal, podremos trabajar, aunque ya se trabajó ayer domingo allá donde se pudo, para quitar los escombros que llevaba el agua, troncos y lodos”.

Según el diputado granadino, “el problema viene principalmente de las lluvias cuantiosas, que todos conocemos, pero sobre todo porque no hemos tenido comunicación por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) de ese desembalse. De haberla tenido en tiempo suficiente podríamos haber tomado las medidas oportunas para prevenir dentro de lo posible, que pudiera ser que no hubiera sido posible en algunos casos, porque algunos daños que se han producido, igual no son evitables. Pero es verdad que podíamos haber prevenido algunas acepciones y los inconvenientes de haber tenido que cortar algunas carreteras los habríamos minorado”.

Y pide así un compromiso claro a CHG: “Esperamos y se lo haremos saber a CHG, que en situaciones futuras avisen con toda la celeridad posible en la necesaria colaboración que debemos tener todas las administraciones”.

Respecto a los daños en choperas y cultivos de espárrago, asegura que “vamos a proceder de inmediato a una evaluación de daños, una vez que repongamos las vías de comunicación para el uso normal y seguro de las personas. Vamos a trabajar con todos los Ayuntamientos para proceder a una evaluación de daños provocados por el temporal y el desembalse que seguramente tenga sus motivos, pero que no nos ha sido comunicado en su momento”.