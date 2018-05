La Diputación estudia recurrir la anulación del 'contratazo' de la basura por «interés general» Planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos que gestiona FCC en la localidad de Alhendín. / Ramón L. Pérez El PSOE dice que el PP dejó todo «muñido» antes de las últimas municipales y los populares replican que el presidente José Entrena pudo recurrir tres veces y no lo hizo JORGE PASTOR Granada Martes, 29 mayo 2018, 01:16

Con la resolución del Tribunal Supremo sobre el Nevada aún reciente -la que obliga a la Junta al abono de 165 millones de euros a Tomás Olivo por la paralización de las obras del centro comercial durante casi una década-, ha trascendido que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el contrato que la Diputación adjudicó en 2015 a FCC para el tratamiento de la basura que generan los municipios. El presupuesto era de 635 millones de euros y se abre un escenario complejo donde tampoco se pueden descartar cuantiosas indemnizaciones.

Por lo pronto, tras la información adelantada por este periódico en la edición de ayer, la institución provincial ya anticipó este lunes que el fallo del TSJA se encuentra en manos de los servicios jurídicos de la Diputación «desde el mismo momento en que se tuvo conocimiento» y que se está estudiando junto a los responsables de Medio Ambiente y Contratación qué actuaciones habrá que seguir a partir de ahora. Y todo apunta a la presentación de un recurso de casación, «siendo conscientes de que su admisión por parte del TSJA está muy tasada» -en caso de dictamen favorable, este tribunal procedería a elevarlo al Supremo-. La Diputación tiene treinta días desde que recibió la notificación.

«El contrato quedó hecho, muñido y guiado siendo Sebastián Pérez presidente de Diputación» Manuel Gómez | Diputado del PSOE

La consecuencia más inmediata es que todo sigue igual, que FCC seguirá prestando el servicio a corto plazo como lo viene haciendo desde 2015. Al menos eso ha asegurado el vicepresidente económico de la Diputación, Manuel Gómez. Pero también hay otras consecuencias políticas. Gómez reitera que el «contratazo» -así lo bautizó el PSOE en su momento por su elevadísimo importe- lo firmó el actual presidente de la Diputación, José Entrena, del PSOE, «pero todo quedó hecho, muñido y guiado» en el mandato precedente, cuando la presidencia estaba ostentada por Sebastián Pérez, del PP. Y es que el pleno de adjudicación, que se convocó además con carácter extraordinario, se celebró apenas dos semanas antes de que se celebraran las elecciones, tras las cuales el gobierno de la Diputación pasó del PP al PSOE. «Nunca entendimos las prisas, las enormes prisas, que la corporación anterior tuvo» para sacar adelante este asunto que ahora, tres años después y a un año vista de los próximos comicios locales, obligará en principio a la Diputación a repetir la valoración realizada en su día a las cuatro grandes empresas del sector que se presentaron a este suculento concurso (635 millones de euros durante un periodo de veinticinco años) del que resultó ganador FCC, que por ahora ha declinado manifestarse sobre este tema.

Los porqués

¿Cómo hemos llegado a este punto? Una de las compañías que optaban a este concurso, Valoriza, acudió a la justicia y su recurso, que hasta ahora no había trascendido, fue estimado en parte por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Granada en una sentencia fechada en enero de 2017. La misma que acaba de ratificar ahora el TSJA. La adjudicación deberá retrotraerse para realizar una nueva baremación. Los jueces entienden que FCC contó con «ventaja» al no aplicarse el pliego estrictamente al menos en dos puntos. El más conflictivo afecta a la aplicación del artículo 131 del Real Decreto 1098/2011. El contrato contemplaba 28,3 millones más IVA para la ejecución de veintitrés obras. En sus presupuestos los aspirantes debían contemplar entre un 13 y un 17% de gastos generales. FCC lo redujo al 10%, por lo que su oferta resultó más barata y obtuvo más puntuación. El segundo punto es más subjetivo. Las empresas debían presentar una memoria que no podía exceder las mil páginas. La de FCC tenía 1.011. «Las cláusulas han de ser interpretadas por la administración en su literalidad», aseguran los jueces. Según este criterio, FCC tendría que haber obtenido cero puntos en lugar de 34,4.

El diputado Manuel Gómez recordó ayer que el PSOE estuvo en «contra del sistema de selección de contratistas que determinó y aprobó el pleno de la Diputación presidido por Sebastián Pérez (PP)». «Entendíamos que los elementos de selección objetivos quedaban atenuados en relación a los subjetivos», agregó. «A partir de ahí -añadió-, como somos un gobierno responsable y a pesar de que estábamos manifiestamente en contra de cómo se hicieron las cosas, nosotros vamos a defender los intereses de la Diputación y los intereses generales de los granadinos», señaló Manuel Gómez en alusión más que velada a que la Diputación presentará recurso de casación.

Por su parte, el grupo popular en la Diputación argumentó ayer que la adjudicación del contrato se realizó formalmente en 4 de septiembre de 2015 en un documento que «fue firmado y ratificado» por Entrena (PSOE) como máximo responsable de la Diputación. El portavoz José Robles afirma que la sentencia del TSJA fue en contra de un acuerdo de pleno del 23 de septiembre de ese año, «aprobado por unanimidad por los cinco grupos políticos con representación en la Diputación».

«La sentencia fue contra un acuerdo de pleno aprobado por todos los grupos políticos» José Robles Diputado del PP

Además, según Robles, el PSOE ha tenido tres oportunidades para recurrir y dar marcha atrás respecto a la concesión a FCC, «pero no sólo no lo hizo, sino que fue ratificado y rubricado por Entrena». Estas tres ocasiones son, según el PP, «a través del recurso que el PSOE anunció que presentaría, pero nunca existió, dado que ni siquiera presentó alegaciones al pliego de condiciones técnicas; en segundo lugar, a través del recurso de reposición al contrato en agosto de 2015; y el tercero, en la primera sentencia en el Juzgado de Primera Instancia». Por todo ello, nos parece inaudito que digan que los actos administrativos de ese contrato son todos del PP y quieran eludir su propia responsabilidad», defendió Robles, quien aseveró que «no es entendible que ahora digan lo contrario».