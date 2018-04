Diputación acuerda impulsar la oficina 'Granada Film Commission' Este nuevo departamento facilitará el trabajo a empresas y profesionales del sector audiovisual R. I. GRANADA Jueves, 26 abril 2018, 18:01

El pleno de la Diputación ha acordado impulsar, en el marco del Pacto Provincial de la Industria, la creación de la oficina 'Granada Film Commission', de la que forman parte las áreas de Cultura y el Patronato Provincial de Turismo, junto a todas las instituciones, para facilitar el trabajo a empresas y profesionales del sector audiovisual.

La propuesta, presentada a iniciativa del grupo provincial de Ciudadanos, con enmienda del grupo Vamos Granada de la Diputación, compromete a la institución, en principio, a analizar la viabilidad económica de la citada oficina y las necesidades de recursos humanos y materiales para su desarrollo. La iniciativa, que destaca la relevancia de la industria cultural audiovisual y cinematográfica para el desarrollo socioeconómico de la provincia, plantea la elaboración de un catálogo de escenarios de rodaje que esté a disposición de productoras españolas y extranjeras y que incluya las localizaciones significativas de la provincia así como la configuración de un marco de promoción de todos los profesionales culturales de las líneas auxiliares de la industria del cine en la provincia de Granada.

En la sesión plenaria, se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, que incluye la reclasificación de 89 empleados públicos. Según ha explicado el diputado de Economía y Recursos Humanos, Manuel Gómez, esta reclasificación «formaba parte de un compromiso que permite la promoción profesional de muchos trabajadores de la institución y cubre sus legítimas aspiraciones». Además, según ha informado el diputado, tras aprobar esa dotación de los puestos de trabajo que están asociados a la plantilla de la institución aprobada en el presupuesto, «se podrán cubrir necesidades fundamentales de todas las áreas gestoras de la institución».

También ha aprobado el Plan de Instalaciones Deportivas 2018, que supondrá una inversión de 1,5 millones, y que permitirá a los ayuntamientos mejorar sus actuales instalaciones o construir unas nuevas.

A iniciativa del grupo provincial de IU Para la Gente, se ha aprobado parcialmente una moción a favor de la reforma de las pensiones y otras medidas de orden social, por la que la Diputación insta al Gobierno central a incorporar medidas legislativas y presupuestarias, de manera que, a través de los PGE, se garantice la financiación del sistema público de Seguridad Social cuando las cotizaciones no alcancen para garantizar unas pensiones adecuadas, actualizadas y suficientes. La iniciativa plantea solicitar al Gobierno central la supresión de las tarifas planas, bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad Social, «que sólo han venido a abaratar los costes de las contrataciones para las empresas sin traducción en creación de empleo de calidad y que suponen una fuerte pérdida de ingresos para la Seguridad Social», así como potenciar la actividad de la Inspección de Trabajo para mejorar la lucha contra el fraude.

También se ha aprobado una segunda moción, a propuesta del grupo socialista, en defensa de unas pensiones dignas, iniciativa por la que el pleno de la Diputación se adhiere a las reivindicaciones expresadas en las diferentes manifestaciones convocadas en este año y en la que se insta al Gobierno de España a garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de todas las pensiones públicas del Sistema de la Seguridad Social durante 2018.

Además, a iniciativa del grupo socialista, el pleno ha acordado solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la inmediata actuación sobre las playas de la Costa Tropical de Granada para que estén en adecuadas condiciones y reclamar una reunión urgente del citado Ministerio con los representantes públicos de la Diputación para conocer en qué estado se encuentran los proyectos de espigones y escolleras, así como los plazos de cumplimiento del Plan de Estrategia Integral del Litoral Granadino.

Macrogranjas porcinas

En la sesión plenaria, que se prolongó durante 7 horas, el grupo IU Para la Gente propuso una moción contra la instalación o ampliaciones de macrogranjas porcinas en intensivo en el Altiplano de Granada, teniendo en cuenta el proyecto del Geoparque del Norte de la provincia, la potenciación del turismo rural, el crecimiento de productores ecológicos y el patrimonio geológico, cultural y natural, entre otras cuestiones. La moción, que suscitó un amplio debate y decayó finalmente por falta de apoyos, planteaba que por parte de la Junta de Andalucía y de las corporaciones locales no se autorizaran más granjas de cerdo en intensivo al considerarlas incompatibles «por la contaminación del suelo, del aire y los acuíferos» y «emisión de gases que provocan el efecto invernadero. «Además, en la iniciativa, IU proponía que no se den autorizaciones ambientales favoreciendo los intereses de las grandes empresas cárnicas frente al derecho público de protección ambiental» amparado por la Constitución y pedía a los ayuntamientos que no declararan esas instalaciones de utilidad pública e interés social, puesto que «es falso que se creen tantos puestos de trabajo y los contratos son precarios».

El pleno de la Diputación ha aprobado también una moción del grupo Ciudadanos para llevar a cabo los estudios y proyectos necesarios, y la ejecución posterior, para la plantación de la cubierta vegetal en el entorno de la red provincial de carreteras. Además, ha aprobado otra iniciativa de Vamos Granada para la integración social de colectivos y personas refugiadas y migrantes, en el marco del Pacto de la Economía Social, Solidaria y del Bien Común de la provincia.

Igualmente, ha aprobado una moción del grupo socialista para reivindicar el presupuesto comprometido por el Gobierno de España para el desarrollo de las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.