Dos días en UCI y un pulmón perforado tras caer en una 'trampa' colocada en un camino Así quedó la moto tras el siniestro del pasado viernes. / IDEAL La víctima conducía una moto que quedó atrapada en un cable de acero atravesado en una vía rural poco frecuentada de Beas de Granada JOSÉ RAMÓN VILLALBA y SARAI BAUSÁN GARCÍA Granada Miércoles, 2 mayo 2018, 01:09

Un vecino de Beas de Granada de 45 años ha sufrido la rotura de cuatro costillas y la perforación de un pulmón después de tener un accidente con su moto debido a una trampa con un cable de acero colocado en un camino rural.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 27 de abril poco antes de las 9 de la mañana, cuando la víctima se dirigía a su puesto de trabajo en la cantera Puerto Blanco de Beas de Granada. El perjudicado circulaba con su moto por un camino rural que sólo conduce a la cantera o a las fincas ubicadas por la zona. Se trata de un camino poco transitado. Alguien puso un cable de acero atravesando el camino a lo ancho y lo tensó bastante bien. Estaba levantado a un metro del suelo, pero apenas era perceptible y por eso la víctima ni se dio cuenta de su existencia. El cable frenó la moto y el conductor saltó por encima de ésta cayendo al suelo de espaldas. Posteriormente vio como la moto se depositaba encima de sus pies, atrapándolo en el suelo e impidiendo su movilidad.

«Lo pasó muy mal. Los primeros cinco minutos se quedó sin poder hacer nada en el suelo, sin moverse porque tenía encima de las piernas la moto. Después logró liberarse de la misma y pudo llamar a un compañero suyo del trabajo. Vinieron desde su puesto de trabajo y lo evacuaron en una furgoneta hasta el hospital», comenta el hermano de la víctima, Miguel Ángel Medina. Allí ha pasado 48 horas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y ahora ya está en planta, donde se recupera de las cuatro costillas rotas y de la perforación que sufre en los pulmones.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de averiguar quién está detrás de la instalación de esta trampa. La familia del accidentado estaba pendiente de presentar hoy la denuncia correspondiente en dependencias de la Benemérita.

Camino poco transitado

La trampa debió ser colocada la tarde del jueves: «Mi hermano pasó el día anterior por la mañana por la zona y allí no había nada». Sobre las posibles sospechas de quién está detrás de la colocación del alambre de acero, apunta: «no sabemos si iban buscando a mi hermano o a otra persona. Él no tiene enemigos reconocidos y por eso no sabemos si iban contra él o no, lo cierto es que por ese camino pasan muy pocas personas». Otra de las certezas que rodean a este suceso es lo bien colocado que se encontraba el alambre de acero. «Una persona que quiera hacer una gamberrada clava un palo en el suelo, atraviesa el alambre y ya está. Pero en este caso se encontraba muy bien tensado, tanto que cuando pasó la moto la bloqueó en un principio», advierte el hermano de la víctima.

De momento no se sabe si le quedarán o no algún tipo de secuelas a la víctima, mientras no acabe su recuperación en el hospital. «Si el alambre hubiera estado un poco más alto habría podido acabar con la vida de mi hermano. La trampa iba dirigida contra el conductor de una moto o contra un ciclista porque un coche no se hubiera enterado», concluye Miguel Ángel.