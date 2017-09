"No lo puedo tener ahí en una silla como si fuera un mueble. Tiene que relacionarse con los otros niños" 02:25 La familia, al completo. / T.F. La falta de monitor especializado deja sin escolarizar a Francisco, un niño granadino con una enfermedad hereditaria JAVIER F. BARRERA GRANADA Jueves, 21 septiembre 2017, 02:36

El curso escolar ha empezado esta semana sin Francisco José Pozo Ruiz, un chaval de seis años de edad que vive en el barrio de las Cuevas de Guadix y que padece una grave enfermedad hereditaria que le obliga a vivir conectado a un respirador automático y a necesitar asistencia continua especializada. Francisco tiene también un hermano de diez años y una hermanita de cuatro que han empezado las clases con normalidad. Sus padres, Francisco y María del Mar, se encuentran ahora atrapados en un laberinto que les mantiene entre enojados y angustiados. «Francisco nunca ha estado escolarizado. Siempre lo hemos intentado, pero ha sido imposible porque en el centro escolar no hay un monitor especializado en atención sanitaria para que reciba los cuidados necesarios».

El problema es que al haber cumplido seis años este curso, «la escolarización es obligatoria». Por esta razón, Francisco está debidamente matriculado, «incluso figura en las listas». Hasta aquí, todo correcto.

El trastorno es que la ausencia de esta persona con formación sanitaria que pueda atender a Francisco «hace que no estemos tranquilos. No confiamos en que nuestro hijo pueda estar con todas las garantías en el colegio. Necesita asistencia, controlar el respirador automático. Hay que aspirarle los mocos, ya que tiene una traqueotomía. Además, hay que cambiarle. En fin, que cuando en el centro nos dijeron que firmáramos una carta en la que asumíamos la responsabilidad de cualquier cosa que le pudiera pasar en el colegio, nos quedamos aterrorizados y decidimos que hasta que no tenga los cuidados que necesita y merece, se quedaba en casa. Total, durante estos tres años anteriores siempre nos han dado largas y Francisco nunca ha sido escolarizado todavía», explica la mamá, María del Mar, sobrepasada por la situación mientras el papá, Francisco, asiente con su cabeza.

La vuelta de tuerca que mantiene a esta familia en tensión es lo que consideran «las amenazas del colegio». Se refieren a un escrito en el que se comunica a Francisco y María del Mar que al no llevar a su hijo a clase están cometiendo absentismo escolar. La reunión se celebró el pasado 13 de septiembre y se solventó en apenas un cuarto de hora.

En el documento que se registró tras la reunión, encabezado con los logotipos de la Junta de Andalucía y con el membrete de la propia Consejería de Educación, se plasma que «se trata el inicio de escolarización en primer curso de educación Primaria del alumno Francisco José Pozo Ruiz.

La madre comenta que no traerá a su hijo mientras que la atención le corresponda a la monitora. Se le informa de que si el niño no acude al centro se iniciará el protocolo de absentismo». Se añade que «la madre quiere que el monitor que atiende a su hijo tenga perfil sanitario y mientras esto no sea así, no traerá a su hijo».

Mientras este laberinto se resuelve, la familia de Francisco vive en la doble paradoja de querer llevar a su hijo al colegio con todas las garantías y, sin embargo, estar advertidos de que se les va a aplicar el protocolo de absentismo escolar y, en segundo lugar, las ganas de su pequeño por ir al colegio. «No hay nada en el mundo que más le guste que estar rodeado de otros chavales. Se lo pasa en grande con ellos», explica la mamá.

La respuesta de Educación

La delegación territorial de Educación de Granada, por su parte, asegura que «es perfecta conocedora de la situación específica del alumnado ventilodependiente -como es precisamente el caso del pequeño Francisco-, y analiza cada caso procurando dar una solución satisfactoria para el menor y su familia, dentro de la normativa actual y del deseo de la Junta de Andalucía de desarrollar una política de inclusión y de igualdad de oportunidades».

Tras la declaración de intenciones, llega la realidad: «No obstante, añade en su respuesta a este periódico tras ser preguntada la delegación por el caso, como administración no podemos hacer públicos detalles que pertenecen a la intimidad de los menores y sus familias por lo que no puedo comentarte los casos en concreto».

Sin embargo, sí afirma que la delegación de Educación de Granada, la de Salud, el Defensor del Pueblo y la Asociación de Enfermos con Ventilación Mecánica Domiciliaria de Andalucía (Asevema) «han mantenido contactos y reuniones para debatir el problema de modo general y amplio y han llegado a algunas conclusiones que repercutirán en el bien de este alumnado ventilodependiente». Asimismo, la Consejería de Educación «antepone la salud de los niños y niñas a cualquier otra consideración, por tanto, hay casos en los que se ha escolarizado al alumno con atención domiciliaria. Eso significa que los médicos han recomendado que el alumno permanezca en casa; en todo momento han estado escolarizados y atendidos por los equipos de orientación y por los profesores a cargo de esa atención domiciliaria».

Insiste en este aspecto Educación: «La solicitud que en ocasiones se realiza de monitores con perfil sanitario (capaces de auxiliarles en caso de crisis, limpiarles la cánula, etcétera, no existe en la Consejería de Educación. Los monitores de educación especial no tienen la atribución médico sanitaria necesaria para realizar las tareas que requieren estos niños y niñas y, por tanto, el desempeño de esas funciones no está dentro de sus competencias profesionales y, por tanto, no se les puede exigir que realicen esa función. En este ámbito, hemos intentado buscar las soluciones alternativas que, dentro de la normativa actual, nos permite atender a estos alumnos y alumnas».

Por ello, «entendemos que todos los casos existentes en la provincia están resueltos o en la última fase de solución». En cualquier caso, «la Consejería de Educación garantiza el derecho a la educación de todos los niños y niñas ventilodependientes con todas las garantías, ya sea en los centro educativos o a través de la atención domiciliaria», recalca.

Por último, sobre el caso de Francisco, Educación sostiene que «se han ofrecido alternativas viables para la adecuada atención educativa del niño con todas las garantías. A partir de ahí, las decisiones que tomen las familias entran dentro de otro ámbito».

Educación termina, en contradicción con el relato de los padres de Francisco, «que el año pasado se le puso al pequeño un monitor y tampoco le llevaron a clase. Y este año se les ha puesto monitor pero no han matriculado a Francisco».