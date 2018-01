Dos horas y media de retraso en el vuelo de Barcelona a Granada R. L. El origen de la demora no está causado, al parecer, por las fuertes rachas de viento provocadas por la gota fría IDEAL Granada Domingo, 28 enero 2018, 19:37

La salida desde el aeropuerto del Prat de Barcelona estaba prevista para hoy a las 17.05 horas y si no se producen nuevas demoras, no despegarán hasta las 19.35 horas. El vuelo VY 2016, con capacidad para unos 180 pasajeros, llegará esta noche con dos horas y media de retraso a Granada. Fuentes del aeropuerto de Granada aseguran que las operaciones se están llevando a cabo con normalidad a lo largo de todo el día y que no ha habido incicendias por las fuertes rachas de viento provocadas por la gota fría.

A las 18.45 horas los pasajeros, entre ellos aficionados que se desplazaron ayer hasta la ciudad condal para ver el Barcelona B-Granada CF, aún no tenían reasignada la puerta de embarque. El vuelo de las 13.00 horas, donde ha viajado precisamente la plantilla del Granada, se ha desarrollado sin ningún tipo de incidente.