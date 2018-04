El PP critica el estado lamentable de la A-348 en el tramo entre Cádiar y Yátor Rafael Vílchez La zona afectada de la vía sufrió en 2010 derrumbamientos y grietas que obligaron a estrechar la calzada sin que hasta la fecha haya sido arreglada RAFAEL VÍLCHEZ CÁDIAR Miércoles, 25 abril 2018, 07:39

La parlamentaria andaluza del PP, Ana Vanessa García, y el diputado y la diputada provincial del PP, José Antonio Robles, y Carmen Lidia Reyes, respectivamente, acompañados por el alcalde de Cádiar, José Javier Martín (PP) han visitado la carretera A-348 que une Granada y Almería, concretamente en el tramo entre las localidades alpujarreñas de Cádiar y Yátor ante el «estado deplorable de la misma desde hace casi dos lustros». Estos políticos pudieron comprobar los derrumbamientos en una de las laderas que obligaron hace casi una década a estrechar la calzada.

Ana Vanessa García anunció que va a pedir a la Junta de Andalucía «el arreglo inmediato del arreglo del tramo de carretera Cádiar-Yátor porque su estado es deplorable y peligroso para las personas que circulan por este lugar». La parlamentaria andaluza recordó que «la Junta de Andalucía invirtió 10.200.000 euros, correspondientes a la primera edición del Plan Más Cerca, en el arreglo de esos siete kilómetros que abrió el 25 de febrero de 2010, pero que solo un mes después y como consecuencia de un temporal ya estaba en la situación en que se encuentra ahora».

El alcalde de Cádiar manifestó que «han pasado cuatro delegados de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía por Granada y ninguno de ellos ha hecho nada para arreglar el tramo de la carretera afectada Cádiar-Yátor. También se lo he venido diciendo y repitiendo al jefe de servicios de esa institución y todos me han dicho lo mismo, que no tienen dinero, que hay un proyecto hecho y que la carretera no está recepcionada y que cuando dispongan de dinero arreglarán este tramo de carretera. Eso sí, cuando acudo a la delegación de Obras Públicas y Transportes de la Junta, todos me tratan muy bien, pero como no me ayudan la carretera cada año que pasa se encuentra peor».

Por su parte, Carmen Lidia Reyes y José Antonio Robles recordaron que «transitar por varios tramos de la carretera A-348 ubicados en los términos municipales de Torvizcón, Cástaras, Cádiar, Yátor, etcétera, supone un riesgo porque han sufrido desprendimientos y grietas y la Junta no los ha arreglado. Muchos tramos están señalizados con conos y discos y nada más, y en el caso del tramo Cádiar-Yátor, las enormes grietas acaecidas hace casi dos décadas han hecho desaparecer prácticamente uno de los carriles de la vía. Y según tenemos entendido no existe previsión por parte de la Junta de Andalucía para acometer el arreglo de la vía en breves fechas a pesar de que se trata de una situación que hemos denunciado desde la primavera de 2010, cuando se produjeron los daños».