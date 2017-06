Los controles de drogas y alcohol en carretera se intensifican este fin de semana en toda Granada EFE Los agentes de Tráfico se posicionarán principalmente en vías convencionales o en aquellas muy transitadas por ciclistas JOSÉ RAMÓN VILLALBA Granada Sábado, 24 junio 2017, 14:18

La GuardiaCivil de Tráfico multiplicará los controles de tráfico durante este fin de semana, coincidiendo con el inicio de fiestas en numerosos municipios y el preámbulo de la primera operación salida de las vacaciones de verano, que comenzará el próximo viernes 30 de junio a las tres de la tarde.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico aumentarán los controles durante el sábado y domingo, principalmente en vías convencionales, que son las que registran mayor accidentalidad y en aquellos tramos de vías frecuentadas por ciclistas.

Como sucede en otras ocasiones, la Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos (ASPAYM) colabora con la DGT concienciando a los conductores sobre el grave riesgo que supone circular habiendo ingerido alcohol y otras drogas.

Para ello, personas voluntarias con lesión medular víctimas de un accidente de tráfico acompañaron a los agentes de tráfico encargados de realizar los controles. En ese momento, el voluntario de ASPAYM se acercará al vehículo retenido, trasladándole el mensaje común de la campaña y demostrando al mismo tiempo con su presencia las consecuencias y secuelas irreversibles de los accidentes de tráfico.

Este año ASPAYM celebra el décimo aniversario de la campaña de sensibilización. «No corras, no bebas… no cambies de ruedas» que es el lema de su acción y que acompañan con un folleto titulado «Conduce como si te fuera la vida en ello», donde dan consejos de cómo realizar un viaje con seguridad en coche.

Conducir bebido o alterado por el consumo de drogas sale cada vez más caro y aún son demasiados quienes no piensan en las nefastas consecuencias de sufrir un accidente o, simplemente, ser interceptado en un control rutinario por la Guardia Civil.

Las pruebas Obligación. Todos los conductores están obligados a seguir los requerimientos de los agentes. En caso de negarse a realizar la prueba podrían incurrir en un delito. Resultado. Si la tasa de alcohol supera lo permitido, la prueba se tendrá que repetir. En sangre. El desacuerdo con el resultado permite solicitar otra y acudir a un hospital donde se realizará por análisis de sangre.

Sólo en la provincia de Granada, según datos de la jefatura provincial de Tráfico, se sancionan todos los días a cinco personas de media por superar la tasa de alcoholemia permitida o por conducir bajo la influencia de drogas prohibidas.

El número de sancionados por superar la tasa de alcohol permitida hasta el 30 de noviembre de 2016 se elevó a 1.351 y por drogas fueron 547. La cuantía de la multa por superar la tasa de alcohol permitida es de 500 euros y 4 o 6 puntos, que pasaría a ser de 1.000 euros y la retirada de 4 o 6 puntos en el caso de que el conductor ya hubiera sido multado por alcoholemia en el año inmediatamente anterior, así como al que circule con una tasa que supere el doble de la permitida.

Cuando es delito

Se consideraría un ilícito penal si el alcohol consumido es superior a 0,60 miligramos por litro de sangre. La sanción en este caso sería de pena de prisión de tres a seis meses, una multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

Los agentes de Tráfico hallan en ocasiones, quizá demasiadas, a conductores que no quieren someterse a la prueba porque van embriagados y temen la sanción, pero negarse es un delito tipificado en el Código Penal y es mucho peor. La pena por no someterse a la prueba es de seis meses a un año de cárcel y la retirada del carné de conducir de uno a cuatro años (artículo 383 del Código Penal). Además de lo anterior, supone la imposición de una multa de tráfico, ya que no someterse a la prueba de alcoholemia es una infracción muy grave de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (artículo 65.5 d), por lo que el importe de la multa rondará los 500 euros y supondrá también la retirada de 6 puntos del carné de conducir.