Los caminos a las granjas de Padul permanecen cerrados tras la tromba del domingo

«Después de los destrozos, lo que nos toca es intentar volver a la normalidad y la tranquilidad y esperar que no vuelva a caer una lluvia como la de ayer». El alcalde de Padul, Manuel Alarcón, ha tenido un intenso comienzo de semana. Tras las fuertes lluvias producidas ayer, cuando en una sola hora cayeron unos 43 litros por metro cuadrado, hoy era el momento de recorrer el municipio para valorar los daños que se habían producido. Y no eran pocos: calles embarradas, casas y cercas dañadas y caminos rurales intransitables.

La Rambla de los Alcarceles, una de las dos encargadas de recoger el agua de la lluvia que cae en el municipio y enviarla a los terrenos exteriores para evitar que el casco antiguo se inunde, acabó desbordada por la tromba de agua. Todo el municipio se vio afectado por este hecho, pero los peores parados fueron los terrenos de los exteriores del pueblo, adonde iban a parar las agua recogidas.

«Gracias a la Rambla no se han producido tantos daños en el casco urbano como podrían. Lo que más nos preocupa ahora son los caminos rurales que llevan a las granjas, que por el momento siguen intransitables», señala el alcalde. Y es que, a causa de la lluvia, estos caminos que comunican el municipio con las granjas, principalmente de pollos, siguen cerrados. Las máquinas ya trabajan en la zona para conseguir revertir esta situación, pero desde el equipo de Gobierno estiman que no será hasta dentro de unas tres semana cuando se recobrará totalmente en el lugar.

El problema en este aspecto no es solo que no se pueda continuar la labor en las granjas, sino que la mayoría de ellas son de pollos y, si nadie puede acercarse al lugar, los animales no podrán ser alimentados y cuidados, de ahí la intensa preocupación de toda la población de la zona.

400 euros de gasto diario

Aún no se ha hecho un recuento total de lo que va a costarle a las arcas municipales que el pueblo vuelva a su cotidianidad, pero sí que va a ser «muy costoso». «Como ejemplo de lo que esto nos va a costar podemos ver que un día de trabajo de una sola máquina como la que vamos a usar para eliminar el barro y los desperdicios de los caminos y que se pueda volver a transitar hacia las granjas puede costar unos 400. Imagínate que necesitaremos unas tres máquinas para todos los trabajos que debemos hacer y serán como unas dos o tres semanas de trabajo«, explica el alcalde. A esto se suman los arreglos de los desperfectos ocasionados en las viviendas y calles de Padul y las en torno a 50 cercas que han sufrido daños.

«Dentro de todo lo negativo tenemos que ver que la Rambla ha recogido el agua y la ha llevado donde estaba previsto, a los terrenos exteriores, por lo que se ha evitado que se inunden las casas. Pero la cantidad de agua que cayó y la necesidad que hay de mejorar la rambla ha hecho que sea insuficiente», añade.

Otro punto a favor con el que han contado en el municipio es la experiencia que tienen los vecinos ante estas situación. Cada poco tiempo la lluvia vuelve a darles un toque de atención. Pero nunca con la magnitud de este domingo ni de las dos grandes lluvias que vivieron en el pasado -una en 2008 y otra, la más fuerte que recuerdan y que dejó mayores daños, en septiembre de 2007-. Tras tantos años de recuedos acumulados sobre este asunto, los vecinos tienen un truco que esta vez ha logrado que la inmensa mayoría de las viviendas del casco urbano no hayan tenido que lamentar excesivos daños: en cuanto ven que alguna nube amenaza sus calles, sacan una especie de plataformas a las puertas de sus casas para que no haya inundación y no caiga el agua en sus casas.

100 millones para mejorar la rambla

La delegada de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Inmaculada Oria, se ha desplazado este lunes a Padul para acompañar a Manuel Alarcón en la revisión de los daños. Tal y como ella misma ha destacado, estos daños se han producido principalmente por el estado del encauzamiento de la Rambla de los Alcarceles. «Afortunadamente, no hemos tenido que lamentar ninguna desgracia personal, que es lo que más preocupa en estos instantes«, ha indicado.

La mejora de la Rambla ya se había planteado en el pasado y el proyecto está en la actualidad en el proceso administrativo. «Se está tardando tanto en empezar las obras debido a que son de gran envergadura, se va a trabajar en toda la Rambla y es necesario hacerlo con todas las seguridades y garantías posibles», ha afirmado.

Este proyecto, que contará con una inversión de 100 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de 12 meses, se centrará, principalmente, en mejorar el encauzamiento en los puntos más complicados, eliminar las zonas con peor características del paso del agua, como son algunos puentes que no drenan adecuadamente, y rebajar la rambla. Con esto, esperan que imágenes como las que dejó ayer la tromba de agua no vuelvan a repetirse y queden como el recuedo de un pasado lejano.