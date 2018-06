Arrestan a un peligroso delincuente que se hacía pasar por guardia civil para atracar E. P. / ARCHIVO Solía dedicarse a asaltar viviendas con moradores dentro o a dar 'vuelcos' de marihuana a otras bandas criminales JOSÉ RAMÓN VILLALBA GRANADA Sábado, 9 junio 2018, 00:58

La Guardia Civil ha detenido a un peligroso delincuente dedicado a cometer robos con violencia en el interior de viviendas, donde entraba haciéndose pasar por agente del instituto armado para robar en el interior y golpear a sus moradores. Su especialidad era actuar de esa forma para desvalijar pisos de marihuana y robar la droga a otras bandas criminales. El problema es que no siempre acertaba y en más de una ocasión sus equivocaciones ocasionaron numerosas heridas a los moradores de las viviendas donde actuaba.

Solía utilizar un chaleco verde con la leyenda de 'guardia civil' y placa falsa, algo que dejaba fuera de juego a quienes cuidaban de plantaciones de marihuana en chalés y pisos, principalmente del cinturón metropolitano de Granada. Agentes del instituto armado efectuaron un registro ayer de madrugada en el domicilio utilizado por este individuo, en el que hallaron pruebas vinculantes con distintos robos efectuados por este sujeto, quien tiene antecedentes policiales y penales. Siempre solía actuar armado y generalmente en compañía de otras personas.

Cuando entraba a robar una vivienda, presuntamente, maniataba con bridas a sus víctimas en una silla y las amordazaba para evitar que chillaran. Después solía amenazarlos para saber dónde escondían el dinero y si no hablaban pasaba a golpearlos de forma brutal. Eso ocurría cuando entraba a robar una vivienda bien por equivocación creyendo que estaba dentro de un piso o chalé plantado de marihuana o bien porque entraba a robar dinero y joyas.

Esta detención de la Benemérita no tiene nada que ver con la operación desarrollada la pasada semana que permitió desarticular una peligrosa organización delictiva de argentinos dedicada a atracar otras bandas criminales y a asaltar viviendas con moradores dentro. Los objetivos eran los mismos que los que se marcaba este último arrestado por la Guardia Civil.

Táctica frecuente

De momento no han trascendido los robos con violencia en los que está implicado este sujeto, aunque la táctica de hacerse pasar por guardia civil para cometer robos no es nueva en Granada. Un repaso a la hemeroteca de IDEAL permite descubrir distintos sucesos no demasiado alejados en el tiempo en los que un individuo disfrazado de guardia civil irrumpió en dos o tres casas de Vegas del Genil maniatando a sus moradores mientras buscaban dinero y droga en el interior de la vivienda hace menos de año y medio. También no queda demasiado lejos en el tiempo un incidente con disparos en la A-92 en dirección hacia Huétor Tájar donde un individuo disfrazado de guardia civil disparó contra una furgoneta, seguramente, creyendo que llevaba droga.

Buena parte de los asaltos a viviendas que presuntamente haya cometido este individuo, al menos, los cometidos contra bandas dedicadas al cultivo de la marihuana no habrán sido denunciados nunca y no se le podrá investigar por ello. Solo constan aquellas denunciadas o esas otras donde el instituto armado se haya personado tras ser avisado y haya podido investigarlo de oficio. La Guardia Civil no descarta practicar más detenciones relacionadas con este caso.