Archivan la causa del exalcalde de Guadahortuna por plantar 'maría' Parte de las plantas de marihuana incautadas en la operación. / IDEAL «Los hechos investigados son constitutivos de infracción penal, si bien no existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna», según recoge este auto judicial JOSÉ RAMÓN VILLALBA GRANADA Miércoles, 28 febrero 2018, 18:32

El Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén ha sobreseído la causa que se seguía contra L. C. P., exalcalde de Guadahortuna, al no encontrar indicios de su vinculación con el hallazgo de dos plantaciones de marihuana en el municipio jienense de Cabra de Santo Cristo el pasado mes de setiembre. «Los hechos investigados son constitutivos de infracción penal, si bien no existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna», según recoge este auto judicial.

La Guardia Civil de Úbeda investigó al exalcalde de Guadahortuna, L. C. P., tras encontrar en una finca ubicada en Cabra de Santo Cristo 790 plantas de marihuana. Los agentes pasaron tres días vigilando este terreno y procedieron a citarlo como investigado en dependencias policiales, acusado de un delito contra la salud pública. El exregidor, de 68 años, no fue el único en 'caer' en esta operación del instituto armado desarrollada el pasado mes de setiembre en la localidad jienense.

Los agentes detuvieron a dos personas más e investigaron a una tercera tal. La diferencia entre la figura de detenido e investigado consiste en que a los arrestados se les mantiene en los calabozos hasta pasar a disposición judicial, mientras que a los otros se les toma declaración sin necesidad de ser encerrados antes de ser puestos a disposición del juez de guardia.

En la investigación se realizaron apostaderos, servicios a pie y batidas con el helicóptero de la Guardia Civil. Así pudieron localizar las dos plantaciones, la de 790 plantas y la otra con 420, en otro terreno continuo a la referida explotación agrícola. En el segundo cultivo, la variedad de las plantas, a pesar de su poco crecimiento, el valor y la pureza, es mucho mayor que otras plantas en avanzado estado de maduración.