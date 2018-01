Alpujarra de la Sierra es el único municipio de la comarca que rebaja el recibo del IBI Cuatro vecinos de Mecina Bombarón mostrando un recibo del IBI. En el otro extremo se encuentra las localidades alpujarreñas de Órgiva, Cáñar, Caratáunas y Pórtugos que sí suben las referencias de las viviendas RAFAEL VÍLCHEZ ALPUJARRA DE LA SIERRA Lunes, 15 enero 2018, 08:24

El Ayuntamiento del municipio de Alpujarra de la Sierra, compuesto por los pueblos de Mecina Bombarón, Yegen, El Golco y la aldea de Montenegro, y presidido por José Antonio Gómez, es el único municipio de la comarca que de la Alpujarra que ha bajado el recibo del IBI para que sea de menor cuantía y no tengan que pagar tanto sus vecinos como en años anteriores. Muchas personas de este lugar han felicitado al alcalde por su iniciativa que ha hecho bajar los valores catastrales. Alpujarra de la Sierra y otras zonas sufrieron el denominado ‘catastrazo’ en los primeros años del siglo XXI cuando el ‘boom’ inmobiliario.

“El Ayuntamiento de Alpujarra de la Sierra ha sido el único ayuntamiento de la comarca de la Alpujarra que ha bajado el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) porque en el momento que se hizo la revisión catastral hace más de un lustro los precios estaban en esta zona y en otras muy elevados. En aquel tiempo el Ministerio de Hacienda y Función Pública actualizó los valores catastrales con los valores que entonces había en esas fechas. Y como después vino la crisis y ya esos precios que tenían los inmuebles urbanos eran muy altos, el propio Ayuntamiento comprobó que esos valores eran excesivos porque se hicieron en el momento del ‘boom’ inmobiliario y hoy no se corresponden con la realidad”, aseguró.

José Antonio Gómez dijo también que el Ayuntamiento de Alpujarra de la Sierra “con el fin de rebajar el recibo del IBI solicitó el 5 de abril del pasado año a la Gerencia Territorial del Catastro de Granada que se aplicara unos coeficientes de decremento, en vez de incremento y. efectivamente, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, con fecha 3 de octubre de 2017, nos confirmó que, efectivamente, que nos aceptaba esa solicitud y nos la aplicó. Y claro, con esta medida, en este año 2018, los vecinos de Alpujarra de la Sierra notarán esa bajada es su recibo correspondiente. La aplicación de esta bajada del IBI afectará en nuestra municipio a más de un millar de recibos de contribución”.

El Ayuntamiento de Alpujarra de la Sierra está saneado y no tiene deudas. Las facturas que recibe por distintos conceptos son abonadas en pocos días. El alcalde de Alpujarra de la Sierra y los demás ediles de los tres grupos políticos: PSOE, PP y Agrupación Ganemos Alpujarra de la Sierra no perciben ningún dinero por asistencia a plenos. Además, José Antonio Gómez, no cobra dietas y cuando viaja para algún asunto relacionado con el Ayuntamiento y con su municipio tampoco cobra. El Ayuntamiento de Alpujarra puede presumir también de tener desde hace décadas a un gran secretario: José Vicente Oliver, homenajeado varias veces en la Alpujarra y Madrid por su excelente trayectoria profesional.