El ex alcalde de Castril encuentra parte de su trabajo artístico "roto y en la basura" La exposición de cerámica fue inaugurada en el Centro José Saramago de Castril por el premio Nobel sobre el año 2010 VANESSA SÁNCHEZ CORTÉS CASTRIL Martes, 6 febrero 2018, 01:27

Juan José López Rodenas, artista conocido como Juan Mar y ex alcalde del municipio de Castril, ha encontrado sus obras de cerámica destrazodas en una caja en un almacén del Ayuntamiento gobernado por un partido independiente llamado Nuevo Castril. La obra de Juan Mar pertenecía a una colección que realizó para Amnistía Internacional y que el artista cedió al Centro José Saramago de Castril para una inauguración a la que acudió el premio Nobel. De las 20 piezas que componían la muestra, asegura que 12 están rotas; estropeadas, "casi todas".

Según ha declarado a IDEAL, López Ródenas, cree que "es una cuestión personal y no política" y asegura que "en su día solicitó de forma verbal" que le devolvieran las obras que el Ayuntamiento no quisiera. No obtuvo respuesta y esta mañana, según ha relatado a este medio, accedió a un almacén del consistorio donde encontró una caja que iba a ser desechada. En su interior se encontró con su obra destrozada.

No es la primera vez que el artista denuncia este tipo de acciones contra su obra. En 2012, el alcalde también vio como varios cuadros de gran formato y dos serigrafías de pequeño formato desaparecían. Según ha señalado a IDEAL, sigue sin conocer su paradero.