Alarma en los pueblos del olivar, donde habrá 300.000 jornales menos

Lo primero que hace Francisco todos los días al salir de casa es mirar al cielo. Después consulta el tiempo en Internet. «Es la sequía más dura de los veinticinco años que llevo como agricultor», comenta con tono de derrota. La campaña pinta mal. Muy mal. Los olivos están sedientos. La caída de la producción en la provincia será del dieciséis por ciento. En los Montes Orientales, por ejemplo, se estima que la cosecha será un cuarenta por ciento más baja. Un palo para una comarca que vive del olivar. «Después de tres años tan secos y calurosos los árboles acumulan un déficit hídrico muy grande», explica flanqueado por Francisco Javier y José Javier, dos de los jornaleros con los que todos los años recoge sus 1.800 olivas en Torre Cardela, una población de 800 habitantes en pleno corazón de los Montes Orientales donde hay casi 200 cartillas agrarias.

Francisco está preocupado y esperanzado. Preocupado porque las cuentas no le salen. Porque se metió en préstamos para pagar maquinaria y porque difícilmente habrá trabajo para que los seis miembros de su cuadrilla puedan cobrar el subsidio. Y esperanzado porque entre los cuarenta litros que cayeron hace unos días y los tres previstos para este sábado «igual el secano tira un poco más». Ahora mismo esta aceituna es básicamente hueso. «No tenía previsto ni recogerla, pero vamos a ver», dice incrédulo. Francisco sabe que, debido a que la reducción de la campaña es generalizada, el aceite se puede vender más caro. Pero también sabe perfectamente que una subida puede asustar a muchos consumidores, que se decanten por otras grasas vegetales más baratas. «Los precios actuales, unos 3,80 euros por kilogramo, están bien», afirma. Francisco, casado, con tres hijos y con 62 años ya cumplidos, no es optimista respecto al futuro. «Pensaba que les iba a dejar algo bueno e igual les dejo una ruina», comenta. Silencio.

De Francia a Torre Cardela

Francisco Javier lleva año y medio sin encontrar tajo. Desde que regresó de Mormoiron, una localidad cercana a Marsella (Francia) donde emigró durante seis años. Allí terminaba un contrato y empezaba otro. «Curraba todo el año», asegura. Pero tomó la decisión de retornar a Torre Cardela para «llevar la vida del caracol, siempre con la casa a cuestas», bromea. Su esposa ha puesto una frutería en la plaza de Montejícar. Con eso van tirando. Él, ella y sus dos pequeños. «Lo peor de todo es la sensación de que no tienes nada que hacer en todo el día, que llamas a puertas y no se abren; sólo nos queda la aceituna», explica. Por eso no descarta volver a hacer las maletas. Vino con la expectativa de hacerse cargo del campo de su padre, pero no ve nada claro el mañana. Al menos aquí, en Torre Cardela, uno de los municipios de Granada más castigados por la despoblación. En los últimos veinte años ha perdido una tercera parte de su padrón.

José Javier tiene veinticuatro años. Le exigen 55 jornadas para el subsidio. «No llego», comenta con rotundidad. Por ahora no se plantea irse de Torre Cardela. Lo haría si encuentra ocupación fuera. «Aquí no hay nada». José Javier, con la ESO acabada y experiencia como pintor, quiere trabajar para ir tirando y porque se siente realizado.

La alcaldesa de Torre Cardela, Concepción Moreno, explica que la falta de lluvia «influye mucho en un pueblo que vive de la agricultura». «Esto es un varapalo -agrega- porque no sólo se resiente la renta de buena parte de las familias, sino también los negocios». «Se nota hasta en la cara de la gente». Concepción Moreno llama la atención sobre la difícil situación de las mujeres en coyunturas como ésta. Son las primeras en quedarse fuera. Su aportación económica es básica para la subsistencia de los hogares temporeros.

Urgen soluciones. Y aún no han llegado. Lo normal es que el Gobierno no mueva ficha hasta que se constate que, en efecto, la producción oleícola ha menguado ese dieciséis por ciento que anticipan los aforos. El presidente de la Diputación, José Entrena, ya ha anunciado su intención de reclamar un PER especial para toda la provincia si persiste la ausencia de precipitaciones. Sólo de esta forma muchos granadinos podrán sumar esas 35 peonadas que abren la puerta de la ayuda (420 euros durante un periodo máximo de seis meses). El Grupo Socialista también ha presentado una proposición no de ley en las Cortes. La parlamentaria Elvira Ramón comenta que se ha pedido al Gobierno la eliminación de las jornadas reales para acceder a la renta y el subsidio agrario.