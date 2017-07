Los agentes del Puesto de la Guardia Civil de Cádiar, condecorados con la Medalla al Merito Civil El acto, celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento, ha sido presidido por el subdelegado del Gobierno en Granada, Francisco Fuentes RAFAEL VÍLCHEZ Cádiar Domingo, 9 julio 2017, 11:31

El subdelegado de Gobierno en Granada, Francisco Fuentes, acompañado por el alcalde de Cádiar, José Javier Martín, y el teniente adjunto de la Compañía de la Guardia Civil con sede en Órgiva y destacado en Ugíjar, José Miguel Romacho, ha presidido el acto de imposición de las Medallas al Mérito Civil a los agentes de la Benemérita del Puesto de la Guardia Civil de Cádiar: alférez José Antonio Vico (ya destinado a otro lugar), y a los guardias Daniel Pérez Miralles, José Antonio Martínez Chacón, Ramón Robles Pérez y José Antonio Galdeano Quirantes. Uno de los homenajeados no pudo estar presente. También, fue reconocido el guardia de Cádiar, Cristóbal Santiago, de 99 años de edad.

El cabo primero Sergio Barbero Martínez y el guardia Francisco Javier Martín Moreno, destacados también en Cádiar, fueron condecorados recientemente por sus superiores. Al acto, celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cádiar, acudieron la diputada provincial por la Alpujarra, Carmen Lidia Reyes, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra, José Antonio Gómez, el juez de paz de Cádiar, Francisco Ocaña, el enólogo Francisco Molina, el dueño del molino de aceite del anejo de Yátor, Eduardo Alonso, algunos alcaldes de la zona, amigos y familiares de los homenajeados y vecinos de Cádiar.

El alcalde de Cádiar dijo que <<los agentes del Instituto Armado destacados en Cádiar han prestado muchísimos auxilios, uno de ellos durante el invierno de 2006 cuando la localidad quedó aislada durante tres días por la nieve y tuvieron, entre otras cosas, que rescatar a una familia aislada en una casa rural con un bebe de diez meses con síntomas de asma por las bajas temperaturas, así como socorrer a dos familias aisladas en cortijos a las que hubo que sacar andando entre la nieve durante varios kilómetros. También, dada la complicada orografía de esta zona, son frecuentes los rescates de personas que se pierden realizando senderismo>>, reconoció.

Martín Cañizares manifestó también que <<gran cantidad de vecinos de mi municipio han podido comprobar como los guardias civiles destinados en Cádiar han acudido en su auxilio bien por averías en carretera, aislamiento de sus vehículos o por las inclemencias del tiempo, fuegos, auxilios médicos… También, y entre otras cosas, la Guardia Civil de Cádiar ha participado en la lucha contra el cultivo y tráfico ilegal de drogas a pequeña escala. Y como hemos querido reconocer su gran labor como garantes de orden publico y la seguridad ciudadana, el Ayuntamiento de Ugíjar los ha condecorado y homenajeado porque se lo merecen>>, terminó diciendo el alcalde de Cádiar.

El teniente José Miguel Romacho dijo que <<yo pienso que el mejor premio que se le puede dar a una persona que cumple su cometido con la Guardia Civil es justamente la Medalla al Mérito Civil. De los guardias que están aquí yo puedo dar fe y no me cabe la menor duda de su merecida condecoración. Una Medalla al Mérito Civil es un premio, una distinción, un colofón a una trayectoria ejemplar al servicio del público, a proteger lo que se nos demandaba en la cartilla fundacional, a la población civil. Por eso los homenajeados debéis sentiros orgullosos de recibir este premio, como yo me siento orgulloso de poder contar con personal a mi mando, compañeros al fin y al cabo, de la talla profesional del que hacéis gala>>, manifestó.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno de España indicó, entre otras cosas, que <<yo me siento doblemente satisfecho de poder estar en este bello pueblo de Cádiar y a la vez participar en la imposición de unos reconocimientos que vienen a refrendar la importante labor que para todos los ciudadanos desempeña la Guardia Civil, sobre todo en núcleos de población tan dispersos como los que nos encontramos en esta comarca de la Alpujarra. Siempre he mantenido que la sociedad debiera estar en permanente homenaje a quienes a diario ofrecen lo mejor de su profesionalidad, y hasta sus vidas, para garantizar los derechos y libertades de los demás. Y ahora lo hacemos público con la imposición de estas cinco Medallas al Mérito Civil que fueron propuestas por el alcalde de Cádiar en nombre de todo el municipio>>, concluyó.

El alférez, José Antonio Vico, dedicó unas emotivas palabras de agradecimiento al Ayuntamiento de Cádiar y añadió que su paso por este pueblo alpujarreño siempre lo mantendrá en el recuerdo allí donde le toque estar como Guardia Civil al servicio de los demás. Al finalizar el acto hubo una degustación de productos típicos de la Alpujarra en la Plaza España, donde se encuentra el Ayuntamiento de Cádiar.