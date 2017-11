Un aeropuerto en pleno vuelo 03:43 Varios pasajeros pasean por la pista de vuelos de Chauchina tras aterrizar desde Mánchester. / J. M. El Federico García Lorca ha sobrepasado ya la cifra de pasajeros con la que cerró 2016 y acumula un crecimiento del 17% | Actualmente la pista de vuelos granadina es una pequeña ciudad en la que conviven a diario cerca de tres mil personas entre pasajeros y trabajadores JAVIER MORALES Granada Jueves, 23 noviembre 2017, 00:46

El aeropuerto de Granada cerró el mes de octubre rozando los 750.000 pasajeros y se quedó a unos miles de igualar el dato de usuarios con el que se terminó 2016, una cifra que hoy, a mediados de noviembre, ya se ha sobrepasado. Según las cifras hechas públicas ayer por Aena, el Federico García Lorca experimentó en los diez primeros meses del año un incremento del 17,7% con respecto al precedente, que permite prever que la pista de vuelos de Chauchina acabará 2017 próximo a los 950.000 pasajeros y muy cercano a la 'meta' del millón.

El pasado mes de octubre, el aeropuerto de Granada registró 87.888 pasajeros, experimentando así una subida del 33,9% respecto al mismo mes de 2016. Este aumento viene motivado por la incorporación de las rutas internacionales de Londres, Mánchester y Milán con easyJet y el incremento de frecuencias de Vueling con Barcelona, la plaza aérea que un mes más lideró los movimientos de pasajeros con la provincia. Actualmente, el tráfico del aeródromo granadino con otras provincias españolas representa más de 85% mientras que las conexiones con el extranjero alcanzan el 14,8%. El actual reparto de viajeros difiere mucho de la representación que se trazó en el mismo periodo de 2016, cuando sólo el 3,4% de los visitantes eran internacionales, gracias a la ruta aérea de British Airways, la única que 'sobrevivió' durante los años de crisis económica.

Estas cifras llegan semanas antes de que la compañía aérea Vueling refuerce a partir de diciembre sus operaciones en Granada con la apertura de cuatro nuevas rutas aéreas, tres nacionales y una internacional. Fuera de España la provincia quedará conectada de nuevo con París, cinco años después de que se perdiera la conexión con la capital francesa, mientras que en España logrará enlazarse de forma directa y regular con Bilbao, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

De esta 'nueva vida' del aeropuerto forman parte a diario miles de personas. El protocolo de 'despegue' del aeropuerto se pone en marcha cada día a las cinco de la madrugada. Hay dos horas de margen para revisar todos los sistemas y declarar operativo el aeródromo, que en los últimos meses ha recuperado el ajetreo tras la parálisis motivada por las turbulencias económicas. Unos 400 empleados directos y otros tantos indirectos conforman, junto a los 2.400 pasajeros diarios que van y vienen en 34 vuelos, la pequeña ciudad que es el aeropuerto Federico García Lorca. Como tal funciona: hay 'gobernantes', servicios de vigilancia y emergencias, encargados del tráfico, supervisores de los suministros...

Se trata de un despegue frenético. Son cinco las operaciones que inauguran el día antes de que los aviones enciendan sus motores. En primer lugar, el servicio de extinción de incendios comprueba todo el dispositivo del que dispone: desde los camiones hasta los sistemas de telecomunicación. Entretanto, los señaleros o técnicos de operaciones -encargados, por ejemplo, de 'aparcar' los aviones- revisan que todo esté en orden en los aparcamientos, la pista y la zona de rodadura por la que se desplazan los aviones antes o después del vuelo. El área de mantenimiento vigila el suministro de energía, las señales visuales que orientan a los pilotos o los sistemas de inspección de equipajes o facturación.

8.000 Metros cuadrados es la superficie total de la terminal del aeródromo granadino. 14 Son los mostradores de facturación disponibles en la terminal del Federico García Lorca. 7 Es la suma de cintas de facturación y recogida de equipajes a disposición de los viajeros. 1.150 El aeropuerto está preparado para atender 600 pasajeros en llegada y 550 en salida en hora punta. 19 Vuelos a la hora es capaz de gestionar el personal y las infraestructuras del aeropuerto. 14 Aviones y un par de helicópteros pueden convivir en la plataforma de estacionamiento. 20 Son las aeronaves privadas que coinciden al mismo tiempo en el aparcamiento personal. 1.300 Plazas de aparcamiento para coches, de las cuales 476 son para vehículos de alquiler y 7 para buses.

Dos de los epicentros del aeropuerto son la torre de control y el servicio de atención a pasajeros. En el primero, responsable de ordenar el tráfico en el cielo de Granada, hay que descartar cualquier fallo en los aparatos que miden las condiciones meteorológicas de la pista, y permiten la comunicación con aviones y otras torres de control o sitúan las aeronaves en el mapa. Por otro lado, el servicio de atención da un último repaso en la terminal: luces, pantallas, cintas de equipaje, mostradores, puertas de acceso o 'parking'.

Recoge toda la información el Centro de Coordinación Aeroportuaria (Cecoa), una especie de sala de control de toda la infraestructura desde la que se lanza a las 7 de la mañana el visto bueno: pueden aterrizar y despegar aviones. Es el momento en el que el aeropuerto entra en 'pleno vuelo'. «Nosotros velamos por toda la infraestructura del aeropuerto y cualquier incidencia se debe comunicar a este centro», relata José Luis Liñán, coordinador aeroportuario. Desde el 'corazón' del aeródromo, junto a su compañero César Cañaveras, técnico de operaciones, relata su día a día.

Los asuntos a los que atienden son de lo más variado: cobran tasas a los vuelos, vigilan las avionetas en vuelo de instrucción, ponen en marcha el protocolo en caso de que un pasajero se encuentre enfermo... Hay mucho de rutinario, pero están preparados para cualquier situación inesperada, lo que ellos llaman 'en tiempo real'. A finales de agosto, por ejemplo, las tormentas obligaron a reducir el tráfico en el aeropuerto vecino de Málaga, y los vuelos con llegada prevista a la Costa del Sol se distribuyeron entre el aeropuerto de Sevilla y el Granada-Jaén. Cuatro aterrizaron en territorio granadino: «Pusimos en conocimiento de todos los implicados y del personal en general la llegada de estas aeronaves para ubicarlas y tener un seguimiento exhaustivo, por ejemplo, de si habría un transporte por tierra o sólo sería una escala técnica. Nuestra labor es coordinar y es un trabajo colectivo en el que estamos preparados para este tipo de imprevistos».

César y José Luis corroboran el incremento de la actividad con la implementación de nuevas conexiones internacionales. Y también el mayor número de pasajeros nacionales. El aeropuerto Granada-Jaén 'vive' de este tipo de viajeros, por lo que la crisis afectó con especial virulencia.

Dámaso Romero ha sido testigo de excepción de tres décadas de historia del aeropuerto. Empezó como peón, trabajó en la centralita de teléfonos y durante un tiempo también dio avisos de aterrizajes y despegues. En los instantes previos a estacionar un Airbus A320 repasa con IDEAL una panorámica coronada por la torre de control, a la que sólo hace sombra Sierra Nevada. Señala a los 20 aparcamientos de aviación privada, las 14 plataformas para aviones comerciales y las dos para helicópteros. Luego está la zona de rodadura, por donde los aviones circulan para situarse en la pista, y la 'doble' pista de aterrizaje: la 9 y la 27. Sólo tiene un carril, pero se puede despegar y aterrizar, como es habitual, por los dos extremos. La pista está preparada para recibir, en situación de emergencia, a los mayores aviones del mundo.

«Aquí entraban antes cuatro vuelos diarios, pero ahora...». Los puntos suspensivos de Dámaso dan cobijo a un importante repunte: más de 500 aterrizajes y despegues comerciales, lo que supone una media de 18 por día, a lo que hay que sumar las operaciones privadas. En su retina, los aviones de guerra Phantom, la Patrulla Águila o el dispositivo que acompañaba al rally París-Dakar. Y también el accidente que hace 25 años hizo contener la respiración de toda Granada: un avión se partió en dos al aterrizar. No hubo víctimas mortales.

En lo más alto

El éxito de las maniobras depende en buena medida de los controladores. Si el Cecoa es el 'corazón' del aeropuerto, la torre de control es el 'cerebro'. Tras la subida en ascensor -no apto para claustrofóbicos- se extiende una vista insuperable de la capital, los pueblos del Cinturón y la Vega. También del cordón de montañas que se alarga alrededor del aeropuerto, por su lateral norte. La peculiar orografía de Granada es uno de los elementos que complica la de por sí agitada tarea del control aéreo. Pero no es el único: la cercanía de la base aérea de Armilla, con el tráfico que conlleva, y la presencia en el aeropuerto de un efectivo de coordinación del Infoca son dos añadidos.

La sala bien podría ser el puesto de mando de una nave espacial. Llaman la atención dos 'faros' de colores, ya sin uso pero preparados para cualquier emergencia, que sirven para lanzar mensajes a los pilotos a través de ráfagas de luz. Es uno de los muchos mecanismos auxiliares en caso de que fallen los sistemas de comunicación. También sorprende un antiguo radar, de esos con pantalla negra y verde, que tras décadas a la espalda es todavía útil para el equipo de controladores. Y entre las decenas de pantallas -anemómetros, relojes, frecuencias de radio, información meteorológica...- y cientos de botones, sobresale la bahía. Quizás el amigo más fiel de los controladores.

Está disponible durante las 24 horas para la recepción y salida de 'vuelos ambulancia'

El protocolo de apertura comienza a las cinco de la madrugada y dura un par de horas

El trabajo de Ángel González, jefe de la torre gestionada por Enaire, es «separar aviones». Y para ello es útil la bahía: un espacio sobre la consola en el que colocan en orden una especie de fichas de colores que llevan impresa la 'matrícula' de cada avión. Grosso modo, porque el código tiene su complejidad. En los momentos de mayor tráfico, el traqueteo de las fichas en la bahía es todo un espectáculo, un compás que casa a la perfección con las conversaciones por radio.

«La pista es única y todos quieren utilizarla, nosotros hacemos de guardias de tráfico y vamos organizando y separando los aviones para que puedan despegar y aterrizar sin ningún problema», añade González. Hay instantes de tranquilidad, pero «otros en los que toca subir el ritmo y hay más estrés». Son diez los controladores que se turnan para trabajar de dos en dos en la torre, y no suele haber incidentes: «Si trabajas bien este tipo de situaciones no se deben dar, siempre hay problemas de aviones que no siguen tus instrucciones y se crean conflictos, pero no tengo conocimiento de que ningún compañero de aquí haya llegado a una situación así».

Locos por la aviación

Contemplar amaneceres y atardeceres desde la torre, la silueta de los aviones frente al sol, es un premio para estos profesionales. Las sonrisas de los viajeros son el regalo para Luis Antonio, encargado de atención a pasajeros, usuarios y clientes. Es casi un recién llegado, ya que se incorporó en mayo tras su periplo en el aeropuerto de Ibiza. «Hay gran diferencia en la clase del pasajero que viene a Granada, es más cultural, con más clase, allí van de fiesta o de descanso pero aquí se dedican a ver la ciudad y la cultura», señala acerca del perfil de los viajeros. No tarda en volver a su particular 'puesto' de control, no sin antes echar un vistazo de reojo a las pantallas y los mostradores.

En mayor o menor medida, todos en el aeropuerto son unos 'locos' por el universo de la aviación. A Luis Antonio le hubiera gustado ser piloto, mientras que Dámaso prefiere ver los pájaros de hierro desde la barrera que conforman sus cascos aislantes, su chaleco y sus palas. En la torre de control, Ángel no descarta algún día empuñar los 'cuernos' de una avioneta.

Todo en esta miniciudad fascina a los ajenos a su maquinaria. El éxito de un viaje no sólo depende de los sectores mencionados: contribuyen los bomberos, los cetreros que evitan que las aves pongan en peligro las aeronaves, los encargados de las maletas u objetos perdidos, los responsables de seguridad...

Cuando aterriza el 'dormilón' -así llaman cariñosamente al último avión procedente de Madrid- comienza también la fase de aterrizaje del aeropuerto. En torno a las 23.15 cierra sus puertas, salvo petición expresa de las compañías aéreas. Hay otra excepción: los vuelos ambulancia, por ejemplo relacionados con los trasplantes, para los que el aeropuerto está disponible 24 horas. En 2016 atendió a 152 de estos aviones. Con la terminal y la pista vacías y limpias, llega la cuenta atrás hasta la madrugada, cuando el aeropuerto emprende un nuevo despegue.