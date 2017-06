Granada y los pueblos del Cinturón rebasan los niveles admisibles de polución por ozono

Granada es la tercera ciudad con mayores niveles de contaminación atmosférica de España. No hay más que seguir los informes diarios sobre calidad del aire que publica todos los días la Consejería de Medio Ambiente. Las concentraciones de dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión rebasan con demasiada frecuencia los umbrales recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero Ecologistas en Acción de Granada ha advertido también de que tanto la capital como los municipios del Cinturón están registrando durante estos días unas concentraciones de ozono que están superando con creces los cien microgramos por metro cúbico de aire que la OMS sitúa como límite de los aconsejable. El martes se alcanzaron los 138 microgramos en Armilla a las 13:40 horas.

Javier Egea, portavoz de Ecologistas en Acción, ha comentado que la organización ha enviado una serie de cartas a los alcaldes metropolitanos para apercibirles de este peligro y de que no estamos ante algo coyuntural, sino ante un problema que se repite año tras año. En Víznar, por ejemplo, esos máximos se superaron en treinta y dos ocasiones el año pasado, «y nos tememos que en localidades de características similares, en cuanto a altitud y distancia respecto a Granada y su aglomeración urbana, se estén dando situaciones parecidas, con lo que supone de negativo para la salud de las personas y las plantas y, lo que es más grave, sin conocimiento de la población», refiere Egea en la misiva remitida al primer edil de Víznar.

INFORMA ANDREA G. PARRA

Consejos para descansar bien con más de 20 grados

Las noches no están siendo fáciles con los termómetros que no bajan. No se descansa bien o directamente no se duerme. ¿Qué se puede hacer? Los expertos recomiendan mantener la temperatura del cuarto y evitar oscilaciones para reducir los despertares: optar por prendas o sábanas de algodón que permiten a la piel respirar mejor. Evitar la cafeína o bebidas excitantes o alcohólicas y cenas copiosas. Beber agua para alcanzar óptimos niveles de hidratación. Apagar los dispositivos móviles. Y no hacer ejercicio justo antes de acostarse. «No dormir tiene notables consecuencias para el bienestar diario. En muchos de los casos, se vincula con mayor riesgo de accidentes laborales». La valoración la hace Alejandro Guille-Riquelme de la Cátedra de Investigación del Sueño de la UGR-Grupo Lo Monaco.