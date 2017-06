"Nos hemos levantado consternados...": duelo por Encarnación en Las Gabias

Pocos conocían a Encarnación en Las Gabias. La mujer asesinada de un disparo esta mañana había llegado al municipio hacía unos siete meses. Ni sus vecinos más cercanos habían tenido trato frecuente con ella. Pero la localidad se ha unido para condenar el crimen. A las 4.40 de la madrugada, su pareja, presuntamente, asestó un disparo que acabó con su vida. Luego huyó hacia Granada y se entregó a la Guardia Civil

«No hay constancia de ninguna denuncia de ella, ni la familia ni de ningún vecino, nos hemos levantado consternados»

Todo parece indicar, a falta de confirmación oficial, que se trata de un caso de violencia de género. Con Encarnación, serían 28 las víctimas mortales por violencia machista en lo que va de año en España. Es la quinta en Andalucía y el primer caso en la provincia de Granada en lo que va de año.

A las puertas del Ayuntamiento de Las Gabias, los vecinos, miembros de la corporación municipal, alcaldes de otras localidades metropolitanas y representantes de la Diputación y la Junta de Andalucía han guardado cinco minutos de silencio tras una pancarta que rezaba “Ni una víctima más por violencia de género”. Un sonoro aplauso ha quebrado el duelo, minutos antes de un pleno extraordinario en el que la corporación al completo ha decretado tres días de luto oficial. Dos emotivos manifiestos en repulsa a la violencia machista han protagonizado el acto.

De acuerdo con la alcaldesa de Las Gabias, Vanessa Polo, “no hay constancia de ninguna denuncia de ella, ni la familia ni de ningún vecino, nos hemos levantado consternados”. La edil ha transmitido su apoyo a la familia en nombre de todo el municipio y ha explicado que fue su hijo quien, según los primeros indicios, dio la voz de alarma sobre el crimen. A mediodía no han trascendido más datos oficiales sobre la identidad de la víctima, de 57 años. Según el testimonio de varios vecinos, tanto la mujer como su hijo tenían discapacidad.

Unas 20.000 personas residen en Las Gabias

El suceso ha sorprendido a los gabirros al amanecer: “Esto es un pueblo tranquilo”, afirmaba un grupo de vecinas junto al Ayuntamiento. “Es una pena que mueran muchísimas mujeres en la flor de la vida y que no se haga nada. No tiene razón ninguna que una persona le quite la vida a otra, lo hacen porque no hay castigo”, lamentaba Nieves.

“No llevaban más de ocho meses. Yo soy nacido y criado en Las Gabias y no tenía conocimiento de esta familia”, explicaba Miguel Machado. “Hemos amanecido con mucha tristeza de pensar que hay una nueva víctima. Cuando azota directamente a tu pueblo esta injusticia y esta lacra… Deberíamos pararlo de alguna forma. Es un pueblo muy tranquilo, de tradición y costumbres”, añadía.