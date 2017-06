La Guardia Civil detiene a 58 ladrones de aceituna y recupera 9.500 kilos

Fue hace unos meses. Un jueves. El 26 de enero. Manuel levantó la persiana de su nave en Huétor Tájar y no tardó mucho en comprobar la escabechina. Le habían robado, en la misma tacada, un camión valorado en 30.000 euros, un todoterreno tasado en 5.000 y, para 'rematar la jugada', los ladrones descargaron en estos vehículos los 28.000 kilogramos de aceitunas que había en la tolva y huyeron a toda prisa. Sesenta mil euros en total. Un quebranto mayúsculo. El hurto más cuantioso que se produjo en Granada en la pasada campaña olivarera, que finalizó hace un par de meses. Una campaña conflictiva, aunque según las estadísticas que maneja la Guardia Civil, no más que la precedente. En ésta se contabilizaron 83 infracciones penales relacionadas con la sustracción de aceituna en la provincia frente a las 85 registradas en la anterior. Máxima preocupación en campo granadino.

La Guardia Civil se ha empleado a fondo para localizar a los ladrones. Así lo corroboran los datos facilitados por el propio instituto armado. Como consecuencia de las diferentes averiguaciones emprendidas a raíz de las denuncias formuladas por los olivareros, se computan un total de 58 personas investigadas y detenidas, una cifra sensiblemente superior a las 44 del año pasado. Delincuentes en muchos casos familiares para los agentes. A la mayor parte les consta arrestos por delitos similares en temporadas pasadas. Sus zonas de actuación preferidas, las mismas donde el olivar, el principal cultivo de Granada, presenta un mayor grado de desarrollo e implantación: el Poniente, la Vega de Granada y los Montes Orientales. Como consecuencia de todas estas intervenciones, la Benemérita ha recuperado 9.500 kilogramos.

El 'negocio'

Y es que el fruto del olivo se ha convertido en un buen 'negocio' para los amigos de lo ajeno. Con el precio del aceite por encima de los cuatro euros por kilogramo en origen, el mercado negro funciona bien. De ahí que la Guardia Civil haya centrado sus pesquisas en atrapar a los cacos que intentan colocar la mercancía ilícita, pero también en los que la compran y sacan la mayor rentabilidad de unas partidas de 'origen desconocido', con todas las implicaciones que ello tiene desde el punto de vista de la trazabilidad y la calidad alimentaria.

La Guardia Civil ha activado dispositivos de servicio específicos de vigilancia e inspección en las zonas más problemáticas. Las patrullas de seguridad ciudadana, el Seprona y los equipos Roca, con el apoyo de la Policía Judicial, se han ocupado de las tareas de prevención e investigación. Todos ellos han recibido el apoyo también de las patrullas de tráfico para el control de los transportes en las vías de comunicación y de la unidad aérea para la vigilancia de la extensa red de caminos rurales de Granada. La Guardia Civil ha realizado 1.685 servicios durante los meses que ha durado la recolección.

A las almazaras y los centros de compra se les ha recordado que no pueden aceptar producto sin que no quede plenamente identificado el oleicultor y la finca de recogida. La Guardia Civil ha llevado a cabo una campaña informativa entre los agricultores y encargados de fábricas y puntos de recepción, a fin de que implementaran una serie de medidas. Entre las recomendaciones, que confeccionaran un documento de acompañamiento para cada transporte, según la normativa, para justificar la procedencia lícita de la aceituna. También se les ha aconsejado que la cosecha de cada día no quede abandonada en el tajo durante la noche y menos aún compilada en sacos y remolques junto a las carreteras. También llevarse a casa las vibradoras y sopladoras antes que guardarlas en casetas de aperos o cortijos deshabitados. Además, les recomendaron que los empleadores anotaran la filiación completa de los jornaleros, además de direcciones, teléfonos y las matrículas de sus automóviles.